Платформа Steam разрабатывает инструмент, который позволит пользователям узнать производительность игр на своем компьютере до их приобретения. Новый функционал опирается на данные телеметрии и параметры ПК.

Steam Client собирает информацию о характеристиках вашего ПК, включая процессор, видеокарту и системную память. На основе этих данных платформа сможет прогнозировать, какой FPS выдаст конкретная игра при выбранных настройках. Например, система сможет показать, сможет ли ваш ПК запускать игру с 60 кадрами в секунду на разрешении 1440p и высоких настройках графики.

Valve уже месяц собирает анонимные данные о частоте кадров при запуске игр у миллионов пользователей. Эта информация позволяет создать рекомендации для любых конфигураций ПК без необходимости тестировать каждую игру вручную.

Функция появится в клиенте Steam. Точное описание интерфейса остается неизвестным. Разнообразие комплектующих делает такую оценку сложной задачей, но Valve располагает данными миллионов ПК, что позволяет строить достоверные прогнозы.