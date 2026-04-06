Mercedes-AMG разрабатывает электрический GT 4-Door Coupe с имитацией звука и поведения двигателя V8. Прототип уже проходит испытания и демонстрирует ключевые функции.

Электромобили постепенно занимают место традиционных моделей, но производители пытаются сохранить привычные ощущения для водителя. AMG делает акцент на управлении и обратной связи.

Mercedes-AMG готовит новое поколение AMG GT 4-Door Coupe с электрической силовой установкой. Модель ориентируется на сегмент, где уже представлен Porsche Taycan, а не на Porsche Panamera.

Разработчики отказались от двигателя внутреннего сгорания, но добавили систему, которая имитирует звук V8, переключения передач и отклик на нажатие педали акселератора. В режиме Sport+ активируется цифровая панель с тахометром и создается ощущение ступенчатого разгона.

Прототип прошел зимние испытания. В тестах участвовал Габриэль Махт, который проверил настройки автомобиля. В салоне установлены три вращающихся регулятора: они меняют реакцию на нажатие акселератора, уровень сцепления с дорогой и поведение машины в поворотах.

В концепте использовались внешние динамики. Они воспроизводят синтетический звук двигателя, в том числе для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля. По кадрам из видеотизера видно, что серийная версия применяет аналогичное решение.





Модель построена на платформе AMG.EA и использует три электродвигателя суммарной мощностью до 1341 л.с.