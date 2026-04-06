В сеть попали снимки розничной упаковки DJI Osmo Pocket 4. На коробке напечатаны все основные технические характеристики устройства и состав комплектаций.

Слухи о новой карманной камере DJI ходили несколько месяцев. Теперь появилось изображение упаковки товара. Это самое убедительное доказательство того, что устройство уже запустили в серийное производство.

Фото : @OsitaLV

Благодаря выложенному фото коробки в соцсети X мы получили доступ к достоверным характеристикам экшен-камеры.

Osmo Pocket 4 получит 1-дюймовый сенсор с динамическим диапазоном 14 ступеней. Объем встроенной памяти составит 107 гигабайт. Скорость передачи данных достигает 800 мегабайт в секунду. При этом на коробке не видно информации о слоте для карт microSD.

Камера поддерживает 10-битный D-Log, двухкратный зум без потери качества и функцию Intelligent Follow 7.0 для отслеживания объектов. Также в списке заявлены четырехканальный вывод звука OsmoAudio, трехосевая стабилизация и поворотный сенсорный экран.

В комплект Creator Combo входят сама камера, зажим для стабилизатора, резьбовая рукоятка, мини-штатив, беспроводной микрофонный передатчик, магнитный зажим, ветрозащита, заполняющий свет, удлиненный объектив и несколько вариантов переноски.

Китайские дистрибьюторы уже имеют товар на складах. Многочисленные источники указывают на дату глобального запуска, которая состоится через две недели — 20 апреля.