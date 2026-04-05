Компания NVIDIA представила технологию нейронного сжатия текстур для игр. Она снижает нагрузку на видеопамять и сохраняет качество изображения на прежнем уровне.

Рост требований к графике в играх увеличил нагрузку на видеопамять. NVIDIA предложила решение, которое меняет подход к работе с текстурами и снижает их объем прямо во время рендеринга.

Скриншот из видео NVIDIA Game Developer

Технология Neural Texture Compression (NTC) использует небольшие нейросети для восстановления текстур вместо классических методов сжатия. Такой подход уменьшает размер данных и снижает потребление видеопамяти во время работы игры. При этом разработчики заявляют о повышении детализации — итоговое изображение может выглядеть четче.

В демонстрации сцены с «тосканской виллой» стандартное сжатие требовало 6,5 ГБ видеопамяти. Переход на NTC сократил этот показатель до 970 МБ. Разница заметная, но визуально сцены почти не отличаются. В другом примере объем текстур уменьшился с 272 МБ до 11,37 МБ.

Компания также показала технологию Neural Materials. Она рассчитывает поведение света через нейросеть вместо традиционных моделей. Это ускоряет рендеринг — в тесте на 1080p скорость выросла до 7,7 раза без ухудшения изображения.





NTC использует тензорные ядра, которые уже применяются для технологий масштабирования. При этом решение не привязано только к экосистеме NVIDIA: Microsoft добавила аналогичный подход в DirectX. Пока игры не используют такие методы, но разработчики уже тестируют их.