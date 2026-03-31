Toshiba начала поставки образцов HDD серии M12. В линейку вошли SMR-модели объёмом от 30 до 34 ТБ, заполненные гелием, а также CMR-версии до 28 ТБ. Новинки предназначены для гипермасштабных и облачных дата-центров.

Toshiba приурочила анонс новой серии жестких дисков ко Всемирному дню резервного копирования. По всему миру сейчас спрос на емкие накопители: облачные сервисы, видеоконтент и системы искусственного интеллекта генерируют объемы данных, которые требуют новых решений. Серия M12 – попытка закрыть этот запрос.

В новой линейке два основных направления. Первое – диски SMR (черепичная магнитная запись) объемом 30–34 ТБ. Технология позволяет укладывать дорожки данных "внахлест", как черепицу на крыше, повышая плотность записи. Чтобы случайные операции не снижали производительность, Toshiba применила архитектуру SMR, управляемую хостом. В такой схеме сервер или система хранения берёт на себя контроль над размещением и перезаписью данных, а не перекладывает эту задачу на накопитель.

Второе направление – диски CMR (обычная магнитная запись) до 28 ТБ. Их образцы компания планирует поставлять уж в III квартале текущего года.

Вместо алюминиевых пластин теперь стеклянные, а их количество выросло до одиннадцати. Корпус заполнили гелием – это снижает трение и позволяет увеличить плотность упаковки. Для записи используется технология FC-MAMR (магнитная запись с контролем потока и микроволновым излучением), которая помогает удерживать стабильность битов на сверхплотных дорожках.

Производитель заявляет, что новые SMR-накопители достигают скорости передачи данных до 282 МиБ/с – это примерно на 8% выше, чем у предыдущего поколения. Энергопотребление в пересчете на терабайт ниже на 18%. Серия M12 рассчитана на непрерывную работу, поддерживает годовую рабочую нагрузку 550 ТБ, среднее время наработки на отказ – 2,5 миллиона часов, а годовой коэффициент отказов составляет 0,35%.