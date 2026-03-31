Fujitsu разрабатывает 1,4-нм чип совместно с Rapidus. Производство планируют организовать внутри Японии.

Японские компании Fujitsu (Fujitsu Limited) и Rapidus (Rapidus Corporation) готовят проект по созданию микросхем нового поколения. Речь идет о 1,4-нм техпроцессе — одном из самых сложных на сегодня. Идея проста: усилить собственную базу производства и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Fujitsu сосредоточится на разработке нейронного процессора, рассчитанного на задачи искусственного интеллекта. Этот чип планируют использовать вместе с серверной платформой Monaka. В такой связке система должна обрабатывать большие объемы данных и ускорять вычисления.

Производство возьмет на себя Rapidus, которая параллельно разворачивает инфраструктуру под передовые техпроцессы и планирует выйти на этап пробного выпуска ближе к 2029 году. При этом компания не ограничивается одной линией развития: запуск 2-нм производства намечен раньше, ориентировочно на 2028 год, что показывает последовательное движение к более тонким нормам.

Развитие проекта идет при участии государства: японские власти финансируют отрасль и одновременно выстраивают собственную цепочку поставок. В этот контур включают и технологических партнеров, среди которых IBM (International Business Machines Corporation) и Canon (Canon Inc.), отвечающие за отдельные направления оборудования и разработки.

В итоге речь идет не об отдельной разработке, а о более широкой задаче. Япония стремится восстановить позиции в сегменте передовых полупроводников, где последние годы основное влияние сосредоточено у других регионов.