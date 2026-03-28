Exynos 2600 показал более высокое энергопотребление по сравнению с конкурентом от Qualcomm. Разница проявилась как в бенчмарках, так и в прикладных тестах.

Samsung первой среди производителей перешла на 2-нанометровый техпроцесс с транзисторами GAA. Новый чип Exynos 2600 обещал прирост производительности и экономию энергии. Но тесты от YouTube-канала TechStation365 показали обратное.

Скриншот видео – TechStation365

YouTube-блогер сравнил три смартфона: Galaxy S26 на Exynos 2600, OnePlus 15 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Motorola Signature на Snapdragon 8 Gen 5.

В Geekbench 6 чип Samsung набрал 3271 балл в одноядерном тесте и 10 745 — в многоядерном. Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал 3641 и 10 902 балла соответственно. Разница в производительности небольшая, но вот с энергопотреблением все сложнее.

Exynos 2600 в пике потребляет 30,22 Вт. Snapdragon 8 Elite Gen 5 — всего 21,48 Вт. Разница почти 40%.

В тесте на распаковку ZIP-файла картина повторилась: чип Samsung взял 7,8 Вт, оба Snapdragon уложились в 5 Вт. При этом Snapdragon 8 Elite Gen 5 справился с задачей быстрее.





Вывод неутешительный: TSMC по-прежнему опережает Samsung в энергоэффективности. Exynos 2600 просто требует больше энергии для работы, и это особенно заметно при высоких нагрузках.