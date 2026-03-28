Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новый 2-нм чип Samsung проиграл Snapdragon 8 Elite Gen 5 по энергопотреблению
Exynos 2600 показал более высокое энергопотребление по сравнению с конкурентом от Qualcomm. Разница проявилась как в бенчмарках, так и в прикладных тестах.

Samsung первой среди производителей перешла на 2-нанометровый техпроцесс с транзисторами GAA. Новый чип Exynos 2600 обещал прирост производительности и экономию энергии. Но тесты от YouTube-канала TechStation365 показали обратное.

 

Скриншот видео – TechStation365

YouTube-блогер сравнил три смартфона: Galaxy S26 на Exynos 2600, OnePlus 15 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Motorola Signature на Snapdragon 8 Gen 5.

Скриншот видео – TechStation365

В Geekbench 6 чип Samsung набрал 3271 балл в одноядерном тесте и 10 745 — в многоядерном. Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал 3641 и 10 902 балла соответственно. Разница в производительности небольшая, но вот с энергопотреблением все сложнее.

Скриншот видео – TechStation365

Exynos 2600 в пике потребляет 30,22 Вт. Snapdragon 8 Elite Gen 5 — всего 21,48 Вт. Разница почти 40%.

В тесте на распаковку ZIP-файла картина повторилась: чип Samsung взял 7,8 Вт, оба Snapdragon уложились в 5 Вт. При этом Snapdragon 8 Elite Gen 5 справился с задачей быстрее.


Вывод неутешительный: TSMC по-прежнему опережает Samsung в энергоэффективности. Exynos 2600 просто требует больше энергии для работы, и это особенно заметно при высоких нагрузках.

#samsung #qualcomm #чипсеты #snapdragon 8 elite gen 5 #exynos 2600 #2-нм #techstation365
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter