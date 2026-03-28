Первоапрельские шутки в рабочих чатах могут привести к дисциплинарным мерам. Адвокат Ирина Глазкова объяснила, в каких случаях дело доходит до увольнения.

Первое апреля не станет оправданием для сотрудника, если его шутка в корпоративном мессенджере окажется неудачной. Адвокат Ирина Глазкова пояснила «Газете.ru», что наказание последует независимо от даты в календаре. С точки зрения закона, отправка развлекательного контента в рабочий чат — это использование рабочего времени не по назначению, а значит, нарушение.

Работодатель в такой ситуации вправе выбирать меру воздействия. Если шутка была оскорбительной, задевала честь коллег или бросала тень на репутацию компании, начальство может ограничиться замечанием или выговором. Но при одном условии увольнение становится реальным: у провинившегося уже есть непогашенное дисциплинарное взыскание, наложенное в течение последнего года.

При этом, как отметила эксперт, подход к оценке проступка всегда субъективен. Человек мог просто неудачно пошутить, искренне не желая никого обидеть, а руководство и коллеги восприняли это иначе. Чтобы решение было справедливым, работодатель обычно смотрит на всю картину в целом: стаж сотрудника, наличие поощрений, серьезность самого нарушения.

Если же шутник считает, что его наказали слишком строго или вовсе незаконно, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. Однако тянуть с этим не стоит. Адвокат напоминает: на обжалование увольнения закон дает всего один месяц. В случае выигрыша дела сотрудник вправе требовать восстановления в должности, компенсации за пропущенные рабочие дни и даже возмещения морального вреда.