Global_Chronicles
Адвокат предупредила о риске увольнения за первоапрельский розыгрыш в корпоративных чатах
Первоапрельские шутки в рабочих чатах могут привести к дисциплинарным мерам. Адвокат Ирина Глазкова объяснила, в каких случаях дело доходит до увольнения.

Первое апреля не станет оправданием для сотрудника, если его шутка в корпоративном мессенджере окажется неудачной. Адвокат Ирина Глазкова пояснила «Газете.ru», что наказание последует независимо от даты в календаре. С точки зрения закона, отправка развлекательного контента в рабочий чат — это использование рабочего времени не по назначению, а значит, нарушение.

 

Изображение - ChatGPT

Работодатель в такой ситуации вправе выбирать меру воздействия. Если шутка была оскорбительной, задевала честь коллег или бросала тень на репутацию компании, начальство может ограничиться замечанием или выговором. Но при одном условии увольнение становится реальным: у провинившегося уже есть непогашенное дисциплинарное взыскание, наложенное в течение последнего года.

При этом, как отметила эксперт, подход к оценке проступка всегда субъективен. Человек мог просто неудачно пошутить, искренне не желая никого обидеть, а руководство и коллеги восприняли это иначе. Чтобы решение было справедливым, работодатель обычно смотрит на всю картину в целом: стаж сотрудника, наличие поощрений, серьезность самого нарушения.

Если же шутник считает, что его наказали слишком строго или вовсе незаконно, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. Однако тянуть с этим не стоит. Адвокат напоминает: на обжалование увольнения закон дает всего один месяц. В случае выигрыша дела сотрудник вправе требовать восстановления в должности, компенсации за пропущенные рабочие дни и даже возмещения морального вреда.

#увольнение #трудовой кодекс #первоапрельская шутка #дисциплинарное взыскание #рабочий чат
Источник: gazeta.ru
Популярные новости

Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
1
На «КАМАЗе» запустили повышающий в 10 раз производительность литейного участка 3D-принтер
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
+
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
В бытовом газе Западной Европы нашли канцероген в концентрации в десятки раз выше нормативов
5
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
Мелания Трамп пришла на саммит по ИИ в образовании в сопровождении человекоподобного робота
1
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» впервые запечатлели Сатурн в видимом и инфракрасном свете
+
В мессенджере Telegram обнаружена серьёзная уязвимость нулевого дня
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
BYD привлек Дэниела Крейга для продвижения Denza Z – конкурента Porsche 911
+
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
Новая технология сканирования выявила под древним египетским городом Буто необычное сооружение
+
AMD анонсировала процессор Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache
+

Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
4
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
5
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
2
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
+

Сейчас обсуждают

lion77815
14:28
Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ************************************ бгг доставляет
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
Роман Холод
14:15
Ну вот еще один Чимба нарисовался. Любим игры для маленьких девочек? Ну и шлак! Как судя по этой статейке и ваш вкус к играм.
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Алексей Холодов
13:52
Божечки, какой же купершлак....
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Китя.
12:49
Ремастер выпустили гаманул бы.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Китя.
12:32
Xbox Series S там Ryzen 3700 и видеокарта RX 6600. Автор какая RTX 5090 ?
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Валентин Силантьев
12:29
Это получается у них квадратный метр хотели купить за 7,58 руб., а если цена в 7 раз выше округи, так это значит, что там квадратный метр земли стоит 1 рубль условно. А не слишком ли дёшево? В Челябин...
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Димасик
12:24
Взяли 40, влили 30! 10 куда делись!) Все в шоколаде что ли?!)
SoftBank привлёк кредит в размере $40 млрд для инвестиций в OpenAI
Сергей Зинкевич
12:21
Там не здесь пыль убирать это не дома образивная прилипчивая токсичная.
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
Димасик
12:18
Какая чушь в статье!)
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Ky2ky
11:59
Как говорится лох не мамонт не вымрет. Хоть до нуля пусть падет.
Bitcoin упал до $66 000 на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке
