Центры обработки данных, ориентированные на искусственный интеллект, спровоцировали дефицит процессоров Intel и AMD.

Центры обработки данных, ориентированные на ИИ, постепенно исчерпали ресурсы памяти и хранилищ, сообщает TweakTown. Теперь на очереди процессоры, что приводит к повышению цен и задержкам в поставках серверов и ПК.

Потребность в процессорах резко возросла после дефицита DRAM и NAND. Производители ПК и серверов отмечают, что Intel и AMD не могут удовлетворить спрос, а сроки поставок выросли с двух недель до нескольких месяцев. По данным Nikkei Asia, ситуация может ухудшиться во втором квартале 2026 года.

Производство серверов и OEM-ПК может подорожать на 10-15%. Intel повысила цены на процессоры начального уровня и старых поколений более чем на 15%, а с конца месяца планирует увеличить стоимость потребительских процессоров на 10%, включая Intel Core Ultra.

Дефицит затронул и Valve. Компания отложила запуск консоли Steam Machine, а также Steam Frame и контроллера. Изначально Valve планировала выпустить их в начале 2026 года. Теперь выход в этом году маловероятен.

Единственный, кто выигрывает от ситуации – Arm. Компания анонсировала первый в своей истории серийный чип AGI CPU, разработанный специально для дата-центров. Это ставит Arm в выгодное положение на фоне нехватки процессоров Intel и AMD.