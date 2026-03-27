Ученые из США считают, что речь идет о редком объекте, который пока не получил окончательного объяснения

Странный сигнал из космоса, который зафиксировала LIGO (лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, США), может оказаться первым прямым намеком на существование первичных черных дыр. Астрофизики из Университет Майами считают, что наблюдение не укладывается в привычные модели и требует другого объяснения. Система LIGO зарегистрировала гравитационную волну от слияния объектов, где один из них оказался легче Солнца. Это сразу выбило событие из стандартного сценария: обычные черные дыры возникают после гибели массивных звезд и не бывают настолько легкими.

Изображение: Карл Нокс, LIGO

Астрофизики Нико Каппеллути (Nico Cappelluti) и Альберто Магараджиа (Alberto Magaraggia) предложили другое объяснение. По их версии, сигнал оставила первичная черная дыра — объект, который мог сформироваться в первые мгновения после Большого взрыва, задолго до появления звезд. Именно советские ученые Яков Зельдович и Игорь Новиков первыми предложили существование таких объектов. Позже эту идею развивали другие физики, связывая первичные черные дыры с природой темной материи.

Специалисты попытались оценить, насколько часто подобные сигналы должны появляться. Их расчеты показывают: такие события редки, и это совпадает с тем, что фиксирует LIGO. При этом часть ученых допускает более простое объяснение — шум в детекторах. Поэтому говорить о подтверждении рано. Все решат новые наблюдения: если сигнал повторится, версия с первичными черными дырами станет гораздо убедительнее.