Федеральный суд Калифорнии допустил к рассмотрению коллективный иск против Nvidia. Истцы — инвесторы, покупавшие акции компании с августа 2017 года по ноябрь 2018 года. Они утверждают, что Nvidia скрыла более 1 миллиарда долларов дохода от майнинга криптовалют, учтя его в игровом сегменте.

Изображение предоставлено компанией Nvidia на конференции GTC 2018

В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже оштрафовала Nvidia на 5,5 миллиона долларов за нераскрытие информации о масштабах криптовалютных продаж.

Когда в ноябре 2018 года финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что после обвала крипторынка продажи игровых видеокарт замедлились, акции компании рухнули почти на 30% за две торговые сессии. Инвесторы теперь требуют компенсацию, утверждая, что компания вводила их в заблуждение.

Судья Хейвуд С. Гиллиам-младший (Haywood S. Gilliam Jr.) отклонил аргументы Nvidia о том, что иск не имеет оснований. Компания не смогла документально подтвердить свои утверждения о незначительной доле майнинга в выручке. Представитель Nvidia заявил, что инвесторы получили высокую прибыль, и компания будет защищать свои интересы в суде.

Следующее заседание назначено на 21 апреля.