В будущих моделях автомобилей Volkswagen откажется от сенсорного управления и вернёт привычные физические кнопки

Volkswagen меняет подход к оформлению салонов после жалоб на неудобное управление в последних моделях. Руководство признало проблему и решило пересобрать принципы дизайна, начиная с базовых элементов вроде кнопок и дверных ручек.

Глава компании Томас Шефер (Thomas Schafer) прямо заявил: физические элементы управления больше не обсуждаются. Их вернут в обязательном порядке. Речь идет не только о кнопках, но и о привычных дверных ручках, которые должны работать без лишних действий.

Поводом стали претензии к Golf Mk8 и электромобилям линейки ID. В этих моделях производитель заменил классические переключатели сенсорными ползунками и скрытыми меню. В итоге водителям пришлось отвлекаться на экран даже для простых задач.

Теперь компания меняет логику разработки. Вместо списка функций инженеры начинают с вопроса, как человек пользуется автомобилем в реальности. Для этого Volkswagen анализирует поведение водителей с помощью камер в салоне.

Команда дизайнеров под руководством Андреаса Миндта (Andreas Mindt) опирается на три принципа: понятность, удобство и ощущение знакомого интерфейса. Производитель рассчитывает вернуть то, за что раньше ценили его автомобили — простоту и предсказуемость в управлении.