Издание GizmoChina со ссылкой на отчет Nikkei сообщает о резком скачке цен на память DDR4

Рост цен на DDR4 оказался связан не с внезапным всплеском спроса, а с изменением стратегии производителей. Как отмечает GizmoChina, крупные компании перераспределяют мощности в пользу памяти, которая используется в системах искусственного интеллекта. По данным отчета Nikkei, в прошлом месяце модуль DDR4 объемом 8 ГБ стоил около $15. Это на 15% больше, чем месяцем ранее, и в 8,8 раза выше уровня 25-го года. DDR5 тоже дорожает, но рост там заметно спокойнее.

Главная причина — сокращение предложения. Компании вроде Samsung, SK Hynix и Micron постепенно уменьшают выпуск DDR4 и LPDDR4. Вместо этого они наращивают производство более современных решений, включая HBM, которые востребованы в ИИ-системах. В результате рынок сталкивается с нехваткой памяти. По отдельным оценкам, оптовые компании и производители могут получить лишь около половины нужного объема памяти даже при росте цен. Это влияет не только на компьютеры и смартфоны: дефицит затрагивает телевизоры, камеры и другую электронику.