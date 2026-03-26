NASA представило план создания на Луне базы для долгосрочного присутствия человека. На мероприятии Ignition руководство агентства заявило, что в течение семи лет инвестирует в проект около $20 млрд.

Администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) на мероприятии Ignition обрисовал масштабные планы агентства. Речь идет не просто о возвращении людей на спутник Земли, а о создании постоянно действующей инфраструктуры. По словам Айзекмана, если сконцентрировать ресурсы и убрать бюрократические препятствия, нынешние задачи покажутся скромными по сравнению с тем, что получится сделать в будущем.

Программа строительства лунной базы рассчитана на семь лет, бюджет проекта составит около 20 млрд долларов. Реализация потребует десятков миссий. Агентство разбило план на три этапа.

Первый этап — строительство, тестирование и накопление опыта. NASA переходит от редких отдельных миссий к регулярной работе. С помощью программ Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и Lunar Terrain Vehicle (LTV) агентство отправит на Луну марсоходы, научные приборы и технологические демонстраторы. Они займутся отработкой передвижения по поверхности, генерации энергии, связи и навигации.

Второй этап — создание ранней инфраструктуры. Используя уроки первых миссий, NASA приступит к развертыванию полуобитаемых объектов и налаживанию регулярной логистики. На этом этапе подключатся международные партнеры: Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) предоставит герметичный марсоход, также возможен вклад других стран в виде научного оборудования и транспортных средств.

Третий этап — обеспечение долгосрочного присутствия. После ввода в эксплуатацию систем посадки повышенной грузоподъемности NASA начнет доставлять тяжелую инфраструктуру. Это позволит перейти от периодических экспедиций к постоянно действующей базе. В проекте задействуют Итальянское космическое агентство (ASI) с модулями среды обитания и Канадское космическое агентство (CSA) с транспортными средствами.

Помимо лунной программы, NASA развивает проект межпланетного корабля с ядерной энергетической установкой Space Reactor-1 Freedom. Аппарат планируют отправить к Марсу до конца 2028 года. Он доставит на орбиту планеты вертолеты, аналогичные Ingenuity, которые займутся исследованием поверхности.

В рамках программы Artemis агентство стандартизировало конфигурацию ракеты Space Launch System (SLS), добавило дополнительную миссию в следующем году и намерено проводить как минимум одну посадку на поверхность Луны ежегодно. Миссия Artemis III, запланированная на 2027 год, сосредоточится на испытаниях систем на земной орбите перед высадкой. Начиная с Artemis V, NASA будет активнее использовать коммерческое и многоразовое оборудование, стремясь к посадкам каждые шесть месяцев.

При этом агентство изменило планы по окололунной станции Gateway. Вместо того чтобы достраивать ее в том виде, как задумывали раньше, NASA перенаправит усилия на создание инфраструктуры прямо на поверхности Луны. Часть оборудования, которое планировали использовать для Gateway, применят в других целях. Обязательства перед международными партнерами сохранятся.

В ближайшие дни агентство опубликует запросы о предоставлении информации (RFI) и проекты запросов предложений (RFP) для дальнейшего продвижения к поставленным целям.