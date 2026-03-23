Стало известно о возможном уходе OnePlus с рынков США и Европы

Инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar) , известный утечками о мобильной электронике, утверждает, что OnePlus ждет жесткая реструктуризация. По его данным, компания уходит с ключевых рынков, и если еще полгода назад руководство отрицало подобные сценарии, то сейчас ситуация выглядит иначе.

Изображение - Notebookcheck

Речь идет не просто о сокращении, а о фактическом сворачивании деятельности в США, Британии и странах Евросоюза. Проще говоря, купить новый флагман OnePlus в официальной рознице там скоро станет проблемой.

При этом в Китае бренд продолжит работу без изменений. Для Индии готовят другой сценарий: там компания сосредоточится исключительно на бюджетных моделях, уйдя из премиум-сегмента. Эти детали совпадают с прошлогодними слухами, которые тогда поспешили опровергнуть.

Слухи — это только слухи, официального подтверждения нет. Но они выглядят логично на фоне недавних анонсов Oppo. Головная компания готовит глобальный релиз Oppo Find X9 Ultra, и, судя по всему, именно этот бренд теперь займет нишу дорогих устройств, оставляя OnePlus участь постепенно раствориться на фоне материнского бренда.