Компания PPP Cameras, ранее выпускавшая модификацию Casio AE-1200WHD в стиле Leica, представила новую модель на базе Casio A168WE

PPP Cameras продолжает перерабатывать популярные модели Casio. На этот раз в руки модификаторов попала A168WE — одна из самых узнаваемых цифровых моделей бренда. Как и в случае с предыдущей версией, вдохновленной Leica, разработчики не стали трогать функциональную начинку. Вместо этого они изменили только оформление.

Casio N168 – Chrome Edition / GizmoChina

Часы N168 используют штатный модуль A168 со всеми стандартными функциями: секундомером, будильником и подсветкой. Изменения чисто косметические. Дисплей получил желтоватый оттенок — отсылка к фирменному цвету Nikon. Ремешок выполнили из черного холста с желтой строчкой, напоминающей ремни для фотоаппаратов.

Casio N168 – Titanium Edition / GizmoChina

Casio N168 – Black Edition / GizmoChina

PPP Cameras выпустила три варианта отделки: Chrome, Black и Titanium. Модели Chrome и Titanium стоят около $200 (≈₽ 16800), Black — примерно $226 (≈₽ 18990). На корпусе остался оригинальный логотип Illuminator, что подчеркивает: перед нами не официальный релиз Casio, а работа стороннего производителя, сделавшего ставку на эстетику.