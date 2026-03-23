Производитель объединил дизайн вдохновленный моделями 1980-х годов, с современными беспроводными технологиями

Philips представила полную информацию о линейке Moving Sound. В нее вошли две портативные Bluetooth-колонки, накладные наушники и полностью беспроводные внутриканальные наушники. Все устройства сохраняют стилистику продукции 1980-х годов, но оснащены современными функциями.

Старшая модель — колонка The Tube (MS80). Она отсылает к классическому бумбоксу: на встроенном дисплее отображается анимированное изображение кассеты. Мощность устройства — 140 Вт, заявленная автономность — до 24 часов, защита от воды и пыли соответствует стандарту IP67. Цена — €350 (≈₽ 34 000).

Компактная портативная колонка Roller (MS60) выдает 60 Вт, имеет схожую защиту и время работы, но компактнее. Ее цена — €180 (≈₽ 17 510). Обе модели поддерживают Bluetooth 6.0, Auracast и могут заряжать смартфоны.

Накладные наушники Ringo Duo (MS1) получили 40-миллиметровые драйверы, микрофон с шумоподавлением на базе ИИ и работают до 26 часов. Цена — €35 (≈₽ 3 400).

Полностью беспроводные Buds (MS3) оснащены гибридным активным шумоподавлением, шестью микрофонами для подавления шумов и тремя с ИИ для чистоты голоса. Общее время работы с кейсом — до 42 часов. Стоимость — €80 (≈₽ 7 780). Все устройства поступят в продажу во втором квартале 2026 года.