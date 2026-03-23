Издание Tech Xplore сообщает о разработке ученых из Карлсруэского технологического института (KIT) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Они создали электрооптический модулятор, который передает данные со скоростью более 400 Гбит/с и пригоден для массового производства.

Центры обработки данных и кластеры для обучения искусственного интеллекта упираются в узкие места передачи данных. Электрические каналы между процессорами работают медленно, а существующие оптические решения часто сложны в производстве и требуют постоянной настройки. Ученые из Германии и Швейцарии предложили альтернативу: модулятор, сочетающий передовую оптику с проверенными полупроводниковыми технологиями.

Компактный модулятор обеспечивает быструю и энергоэффективную передачу данных и может быть изготовлен с низкими затратами. Фото: Уго Ларок, EPFL

В основе устройства — танталат лития, материал, эффективно направляющий свет. Его объединили с медными электродами. Медь проводит сигналы лучше золота, которое использовали раньше. Кроме того, она позволяет создавать гладкие поверхности с помощью процесса, уже отлаженного при производстве компьютерных чипов. Это упрощает интеграцию модулятора в существующие электронные системы.

В тестах устройство показало скорость более 400 гигабит в секунду. Для сравнения: этого достаточно для передачи восьми фильмов в HD-качестве за одну секунду. Специалисты отмечают, что при более мощной управляющей электронике можно увеличить и этот показатель.

Главное преимущество — стабильность. Модулятор не требует постоянной подстройки во время работы, что снижает затраты энергии и упрощает эксплуатацию. Учитывая, что в крупных дата-центрах используются миллионы подобных компонентов, это критически важно.