Издание Phys.org сообщает о новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Advances. Ученые выяснили, сколько микропластиковых частиц выделяют кухонные губки при обычном использовании, и сравнили этот вред с другими факторами.

Кухонные губки давно вызывают подозрения у экологов, но точных данных об их вреде не хватало. Исследователи из Германии и Северной Америки решили восполнить пробел. Они привлекли добровольцев, которые пользовались губками в обычных домашних условиях, и дополнили наблюдения лабораторными экспериментами с автоматическим устройством SpongeBot.

Результаты показали: все губки теряют материал при использовании. В зависимости от типа, каждый человек ежегодно отправляет в канализацию от 0,68 до 4,21 грамма микропластика. Губки с меньшим содержанием пластика выделяют меньше частиц. Если экстраполировать данные на Германию, годовой объем может достигать 355 тонн. Большую часть задерживают очистные сооружения, но несколько тонн все же попадают в реки и почву.

Чтобы получить реалистичную картину, авторы исследования не ограничились лабораторией. Обычные люди из разных семей вели дневники использования губок и присылали данные ученым. Такой подход позволил учесть реальные привычки — то, как часто люди меняют губки.

Но главный вывод исследования оказался неожиданным. От 85 до 97 процентов экологического ущерба от мытья посуды приходится не на микропластик, а на потребление воды. Авторы предлагают три способа снизить нагрузку: использовать меньше воды, выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их дольше — чем дольше служит одна губка, тем меньше ресурсов тратится на производство новых.

Последняя рекомендация звучит очень странно. Давно известно, что губки для мытья посуды — идеальная среда для размножения бактерий. Во влажной пористой структуре прекрасно себя чувствуют кишечные палочки, сальмонелла, псевдомонады и грибки. Именно поэтому большинство специалистов по гигиене советуют менять губки как можно чаще.