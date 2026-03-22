Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ученые экологи оценили реальный вред от кухонных губок
Издание Phys.org сообщает о новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Advances. Ученые выяснили, сколько микропластиковых частиц выделяют кухонные губки при обычном использовании, и сравнили этот вред с другими факторами.

Кухонные губки давно вызывают подозрения у экологов, но точных данных об их вреде не хватало. Исследователи из Германии и Северной Америки решили восполнить пробел. Они привлекли добровольцев, которые пользовались губками в обычных домашних условиях, и дополнили наблюдения лабораторными экспериментами с автоматическим устройством SpongeBot.

 

Изображение - ChatGPT

Результаты показали: все губки теряют материал при использовании. В зависимости от типа, каждый человек ежегодно отправляет в канализацию от 0,68 до 4,21 грамма микропластика. Губки с меньшим содержанием пластика выделяют меньше частиц. Если экстраполировать данные на Германию, годовой объем может достигать 355 тонн. Большую часть задерживают очистные сооружения, но несколько тонн все же попадают в реки и почву.

Чтобы получить реалистичную картину, авторы исследования не ограничились лабораторией. Обычные люди из разных семей вели дневники использования губок и присылали данные ученым. Такой подход позволил учесть реальные привычки — то, как часто люди меняют губки.

Но главный вывод исследования оказался неожиданным. От 85 до 97 процентов экологического ущерба от мытья посуды приходится не на микропластик, а на потребление воды. Авторы предлагают три способа снизить нагрузку: использовать меньше воды, выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их дольше — чем дольше служит одна губка, тем меньше ресурсов тратится на производство новых.

Последняя рекомендация звучит очень странно. Давно известно, что губки для мытья посуды — идеальная среда для размножения бактерий. Во влажной пористой структуре прекрасно себя чувствуют кишечные палочки, сальмонелла, псевдомонады и грибки. Именно поэтому большинство специалистов по гигиене советуют менять губки как можно чаще.

#микропластик #кухонные губки
Источник: phys.org
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter