Hyundai представила в Южной Корее новую версию Casper Electric с упором на комфорт. Комплектация Lounge стала более дорогой альтернативой ранее топовой Cross.

Hyundai решила добавить премиальности своему самому маленькому электромобилю. Комплектация Lounge, представленная в Корее, предлагает кожаный салон и трикотажную обивку потолка — материалы, которые обычно не встречаются в сегменте микро-кроссоверов. Внешне машину отличают новая решетка радиатора, цвет кузова Glow Mint и 17-дюймовые диски.

В салоне помимо кожи установили динамики с кевларовыми диффузорами. В стандарте идут два 10,25-дюймовых экрана — медиасистема и приборная панель, а также комплекс ADAS второго уровня. Люк и беспроводная зарядка остались опциями.

Технически Lounge получила более мощный двигатель (113 л.с.) и батарею на 49 кВт·ч. Запас хода — 295 километров. Это на 10 километров больше, чем у версии Cross, но на 20 меньше, чем у комплектации Inspiration. Разница, как поясняет производитель, кроется в размере колес. Более крупные колеса увеличивают сопротивление и снижают дальность поездки на одной зарядке.

Hyundai также выпустила набор аксессуаров: багажники на крышу, тент, надувной матрас и органайзеры для перевозки домашних животных.




