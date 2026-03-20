Global_Chronicles
Китай создал сплав для охлаждения квантовых чипов до -273°C без использования гелия-3
South China Morning Post сообщает о разработке китайских ученых. Они создали редкоземельный сплав на основе европия, кобальта и алюминия (EuCo₂Al₉), который позволяет охлаждать компоненты до температуры, близкой к абсолютному нулю, без использования гелия-3.

Для работы сверхпроводящих квантовых чипов и чувствительной военной электроники нужны экстремально низкие температуры. Обычно их достигают с помощью гелия-3 — редкого и дорогого изотопа. Китайские ученые предложили альтернативу: компактный твердотельный модуль без движущихся частей, который работает на принципе адиабатического размагничивания (ADR).

Изображение - ChatGPT

В основе модуля лежит соединение из европия, кобальта и алюминия (euco₂al₉). Суть метода в следующем: материал помещают в магнитное поле, его внутренние магнитные моменты выстраиваются, и сплав выделяет тепло. Затем систему изолируют, поле убирают, моменты возвращаются в хаотичное состояние, поглощая тепло и снижая температуру. Команде удалось достичь 106 милликельвин — это минус 273,15 градуса по Цельсию, почти абсолютный ноль.

Раньше у таких систем была проблема: материал охлаждался сам, но плохо передавал холод другим компонентам. Новый сплав, по заявлению ученых, этого недостатка лишен. Китайская академия наук сообщила, что материал пригоден для массового производства, а рабочий прототип холодильного модуля уже создан.

Интересно, что 27 января американское оборонное агентство DARPA объявило о начале разработки аналогичных систем без гелия-3. Через две недели китайские специалисты опубликовали свои результаты, продемонстрировав готовое решение.

#китай #гелий-3 #квантовые чипы #adr #криогеника #редкоземельные сплавы
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
11
PlayStation 3 получает обновление без малого через 20 лет после поступления в продажу
+
Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
+
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
Samsung подготовила концепт складного смартфона Galaxy Z TriFold 2
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
3
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
23
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
4
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
+

Сейчас обсуждают

Phantom Lord
21:47
Пошёл вон
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Waramagedon
21:21
он купил именно по настоящей цене. 2500 там нечему стоить
Игровой ПК за полцены: В США покупатель приобрел мощный ПК iBuyPower за $1000 вместо $2500
Waramagedon
21:16
На 2025–2026 годы одной из самых «тяжелых» игр по объему занимаемой памяти на накопителе является ARK: Survival Evolved (с учетом всех дополнений и контента высокой четкости), объем которой может прев...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Waramagedon
21:15
Максибайт ))) опечатка
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Михаил Barash Андреев
21:06
Государственный перевозчик - путь к деградации, потому что нет стремления к совершенствованию и росту эффективности. С аэрофлотом это уже было пройдено. Проблема решается только за счёт лоукостеров и ...
В Минтрансе заявили о необходимости увеличения авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году
Chihonya
20:55
Да скоро будут, с такими оптимизаторами не за горами....
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Дима
20:50
Дело не только в играх, ребята. В мире началась отрицательная реакция на ИИ вообще.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
Сергей Анатолич
20:49
Ну, долю самолётов довести то можно. А вот повысить авиационную подвижность населения на 50% это проблематично. Надо цены на белеты снижать на 50, а лучше на 70%. А кто же на это пойдёт? Ведь у нас в...
В Минтрансе заявили о необходимости увеличения авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году
Cowboy Huggies
20:46
Мне честный рендеринг нравиться, а не апскейлинг, который создает тот самый эффект мыльной оперы. Играть в такие игры совсем не хочется, а DLSS 5.0 это вершина критинизма, дальше будет хуже.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
Михаил Алёшин
20:29
Ой да хватит уже скулить то ! Людям голову замусоривать этими страхами и не довольствами... Всё нормально. Ждём выхода и допила.. технология ТОП чик !
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
