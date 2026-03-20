Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура рассказала о механизмах заражения клещевым энцефалитом

В Роспотребнадзоре обратили внимание на пути передачи клещевого энцефалита, о которых многие не задумываются. Основной механизм заражения — присасывание насекомого он остается, но есть и другие варианты.

Елена Бабура, глава регионального управления Роспотребнадзора, пояснила, что вирус способен проникать в организм через сырое молоко, если клещ укусил козу, корову или овцу. Опасность представляет не только само молоко, но и любые молочные продукты без термообработки.

Отдельный риск связан с прямым контактом. Заражение возможно, если человек раздавил инфицированного клеща руками или расчесал место укуса. В таких случаях вирус может попасть в организм через повреждения на коже.