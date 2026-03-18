Bungie выпустила крупное обновление для режима Marathon. В игре появился Крио Архив и готовится запуск рейтингового режима уже на этой неделе.

Bungie выпустила обновление для Marathon, которое добавляет в игру рейд «Крио Архив» (Cryo Archive). Это эндгейм-контент для подготовленных игроков. Чтобы получить доступ к карте, сообществу необходимо решить серию ARG-головоломок. Кроме того, разработчики ввели требование к экипировке: стоимость набора снаряжения должна составлять не менее 5000 кредитов. Бесплатные стартовые наборы и класс «Ладья» (Rook) для участия в рейде не подходят. Bungie предупреждает: рейд рассчитан на потери, но успешная эвакуация принесет ценные ресурсы.

На этой неделе в Marathon запустят рейтинговый режим. Игроки будут получать очки за успешные эвакуации с ценным лутом и терять их при неудачных попытках. Спонсируемые комплекты и класс «Ладья» в рейтинговых матчах недоступны — только собственное снаряжение.

Обновление затронуло баланс классов и оружия. Класс «Вор» (Rogue) больше не может использовать дрон для кражи предметов из рюкзака противника во время его эвакуации. Дробовик WSTR Combat Shotgun ослабили: урон снижается быстрее с расстоянием, а скорость перезарядки уменьшили.

Разработчики внесли и другие изменения. Теперь геймеры могут активировать маяк эвакуации, даже если получили повреждения. Размер стопок предметов в хранилище увеличили, что освобождает больше места. Класс «Ладья» стал доступен с начала игры без выполнения дополнительных условий. Bungie также вернула исходные настройки звуков боя, признав их предыдущую корректировку ошибкой.