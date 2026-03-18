Global_Chronicles
Bungie добавила эндгейм-рейд «Крио Архив» и анонсировала рейтинговый режим в Marathon
Bungie выпустила крупное обновление для режима Marathon. В игре появился Крио Архив и готовится запуск рейтингового режима уже на этой неделе.

Bungie выпустила обновление для Marathon, которое добавляет в игру рейд «Крио Архив» (Cryo Archive). Это эндгейм-контент для подготовленных игроков. Чтобы получить доступ к карте, сообществу необходимо решить серию ARG-головоломок. Кроме того, разработчики ввели требование к экипировке: стоимость набора снаряжения должна составлять не менее 5000 кредитов. Бесплатные стартовые наборы и класс «Ладья» (Rook) для участия в рейде не подходят. Bungie предупреждает: рейд рассчитан на потери, но успешная эвакуация принесет ценные ресурсы. 

Изображение: Bungie

На этой неделе в Marathon запустят рейтинговый режим. Игроки будут получать очки за успешные эвакуации с ценным лутом и терять их при неудачных попытках. Спонсируемые комплекты и класс «Ладья» в рейтинговых матчах недоступны — только собственное снаряжение.

Обновление затронуло баланс классов и оружия. Класс «Вор» (Rogue) больше не может использовать дрон для кражи предметов из рюкзака противника во время его эвакуации. Дробовик WSTR Combat Shotgun ослабили: урон снижается быстрее с расстоянием, а скорость перезарядки уменьшили.

Разработчики внесли и другие изменения. Теперь геймеры могут активировать маяк эвакуации, даже если получили повреждения. Размер стопок предметов в хранилище увеличили, что освобождает больше места. Класс «Ладья» стал доступен с начала игры без выполнения дополнительных условий. Bungie также вернула исходные настройки звуков боя, признав их предыдущую корректировку ошибкой.

#игры #обновление #bungie #marathon #рейтинговый режим #cryo archive #крио архив
Источник: wccftech.com
сергей гришин
21:44
По мнению автора, снижение риска аварий позволяет отказаться от традиционных требований к защите пассажиров ...Т.Е. исключаем какого нибудь наездника под 200 на встречке?
Дизайнер разделил автономный футуристический Volkswagen на зоны Open Window и Private Wall
El Grechko
21:34
Васюта, ну какой, нахрен, ИИ от майков, если ты сам пишешь про FSR Next? Соня вон свой апскейлер, наверняка на основе АМДшного FSR делала, однако своим названием назвала, а тут прямо пишут про FSR. Вс...
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
TM1
21:30
Спасибо за ответ. Да у меня и сам комп от этой карты на XP еще работает, переходник на PCIe не нужен. Посмотрю как проверять сопротивления на фазах питания.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Роман Холод
21:30
Тебе к гадалке нужно)
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Hard-Workshop
21:15
А что насчёт моста преобразователя PCI-E - AGP? Я бы наверное сначала проверил сопротивления на фазах питания, может ГП коротнул, что не редкость у чипов AMD. И да, хотя там написано ATi, но по факту ...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
corsi
20:57
Какая нах.. проходимость у паркетников с передним приводом? А еще вариатор китайский добавить, который помрет после пары-тройки пробуксовок.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
TM1
20:09
У меня тоже есть неисправная карта, AGP, лежит в коробке более 10 лет. Как-то просто перестала работать, поставил предыдущую. Можно ли по фото определить причину отказа? Горелых мест нет, трещин на ми...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
tHE-CROWD
20:07
Идея хорошая, как статистический инструмент. А цель, уже на бумаге, поставлена идиотская. Как можно, не зная причин, ставить задачу? Такие действия расположены от "некомпетентности" до ""преступления...
Минздрав хочет отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей
Эля Курбанова
20:04
Половина из этих сув моноприводные и ничем не отличаются в снегу или грязи от седана, а возможно и хуже тк доля мкпп там минимальна. Тот случай когда дальше бежать за трактором.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
Muro
20:03
Вась.. Тут все проще.. Чел тормоз, такой и ПК.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
