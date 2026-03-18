Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Второй сезон Battlefield 6 получил карту Hagental Base, оружие и ночной режим
EA и Battlefield Studios выпустили обновление Nightfall для второго сезона Battlefield 6. В игру добавили карту, временный режим, оружие и новую технику.

Компания EA и студия Battlefield Studios выпустили обещанное обновление для второго сезона Battlefield 6. Апдейт под названием Nightfall добавляет в игру новую карту — Hagental Base. Если первая карта сезона Contaminated представляла собой открытое пространство, напоминающее Mirak Valley, то новая локация представляет собой комплекс с узкими коридорами, где бои ведутся на близких дистанциях.

В обновлении появился режим, названный Nightfall. Действие в нем происходит в полной темноте. Участники используют приборы ночного видения, тепловизоры и фонарики. Лазерные прицелы в таких условиях становятся хорошо заметны, поэтому игрокам стоит учитывать это при выборе тактики.

Разработчики добавили два новых вида оружия: пистолет-пулемет CZ3A1 и автоматический пистолет VC.61. Также в игре появился мотоцикл. Для класса разведчика предусмотрели дрон, который помогает ориентироваться на местности в темное время суток.

Второй сезон стартовал 17 февраля с задержкой на месяц, что вызвало недовольство части геймеров. Они посчитали, что новый контент выходит слишком медленно. Разработчики рассчитывают, что Nightfall позволит удержать интерес к игре.

* все скриншоты из видео Battlefield

#игры #обновление #battlefield 6 #ea #battlefield studios #nightfall #hagental base
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter