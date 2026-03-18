Компания EA и студия Battlefield Studios выпустили обещанное обновление для второго сезона Battlefield 6. Апдейт под названием Nightfall добавляет в игру новую карту — Hagental Base. Если первая карта сезона Contaminated представляла собой открытое пространство, напоминающее Mirak Valley, то новая локация представляет собой комплекс с узкими коридорами, где бои ведутся на близких дистанциях.

В обновлении появился режим, названный Nightfall. Действие в нем происходит в полной темноте. Участники используют приборы ночного видения, тепловизоры и фонарики. Лазерные прицелы в таких условиях становятся хорошо заметны, поэтому игрокам стоит учитывать это при выборе тактики.

Разработчики добавили два новых вида оружия: пистолет-пулемет CZ3A1 и автоматический пистолет VC.61. Также в игре появился мотоцикл. Для класса разведчика предусмотрели дрон, который помогает ориентироваться на местности в темное время суток.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Второй сезон стартовал 17 февраля с задержкой на месяц, что вызвало недовольство части геймеров. Они посчитали, что новый контент выходит слишком медленно. Разработчики рассчитывают, что Nightfall позволит удержать интерес к игре.

* все скриншоты из видео Battlefield