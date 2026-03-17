Global_Chronicles
Wildberries может купить авиакомпанию Azur Air для развития туристического бизнеса
Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает, что объединенная компания Wildberries & Russ ведет переговоры о покупке чартерной авиакомпании Azur Air

В телеграм-канале «Авиаторщина» появилась информация о возможной сделке между Wildberries и авиакомпанией Azur Air. По словам источника, знакомого с ситуацией, объединенная компания Wildberries & Russ находится на финальной стадии переговоров о приобретении этого чартерного перевозчика. Стороны рассчитывают завершить процесс к маю.

Изображение - телеграм-канала «Авиаторщина»

Интерес маркетплейса к авиакомпании объясняется развитием собственного туристического направления. Осенью холдинг уже приобрел одного из крупнейших туроператоров Fun&Sun, а в начале года объявил о запуске фирменных отелей в Египте и Турции. Логично, что следующим шагом может стать контроль над перевозками. Источник в авиакомпании подтверждает, что летнее расписание Azur Air уже сейчас во многом ориентировано на потребности Fun&Sun.

В то же время у потенциального актива есть проблемы. Росавиация недавно ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air из-за нарушений, выявленных после серии задержек рейсов по техническим причинам. Если до июня перевозчик не исправит ситуацию, сертификат могут аннулировать. Кроме того, компания уже отменила ряд рейсов, в том числе в Паттайю. Статистика пунктуальности оставляет желать лучшего: в первой половине марта задерживались более чем на два часа почти 35% рейсов.

Парк воздушных судов тоже вызывает вопросы. Из 15 самолетов Boeing в эксплуатации находятся только 12, причем часть из них имеет критический возраст. Три Boeing 757 с двигателями Pratt & Whitney в ближайшее время могут прекратить полеты из-за выработки ресурса. Представители Azur Air после появления публикации заявили, что компания не ведет переговоров о продаже. В Wildberries ситуацию комментировать не стали.

#сделка #wildberries #авиакомпания #рвб #fun&amp;sun #azur air #авиаторщина
Источник: t.me
