Global_Chronicles
Топ-менеджер OPPO рассказал о 200-мегапиксельной камере Find N6 и объективе Danxia
Руководитель линейки OPPO Find Чжоу Ибао в своем видео подтвердил, что складной Find N6 оснастят квадрокамерой Hasselblad с основным сенсором на 200 мегапикселей. Также в устройстве впервые применили объектив Danxia, который отвечает за цветопередачу.

За день до глобальной премьеры, намеченной на 17 марта, в OPPO раскрыли подробности о камерах новой складной модели. Чжоу Ибао, который отвечает за линейку Find, выпустил видеоролик с объяснениями возможностей съемки Find N6.

Он подтвердил, что смартфон первым получит квадрокамеру Hasselblad с разрешением 200 мегапикселей и объектив Danxia. Высокое разрешение основного модуля, по его словам, позволяет менять композицию кадра уже после съемки без потери четкости.

Объектив Danxia отвечает за цветопередачу. Чжоу Ибао заявил, что с ним фотографии получаются ближе к тому, что видит человеческий глаз, поэтому необходимость в постобработке снижается. Посмотреть видео можно на сайте weibo.com.

В Find N6 также появится профессиональный режим Hasselblad, портретный режим с эффектом боке и режим XPAN для широкоформатных снимков. Мастер-режим обеспечит «насыщенные текстуры», как в камерах Hasselblad.

По данным из открытых источников, устройство получит 8,12-дюймовый основной экран и 6,62-дюймовый дополнительный. Аккумулятор состоит из двух ячеек суммарной емкостью около 6000 мАч, поддерживается зарядка 80 Вт. Впервые в складных моделях OPPO заявлена поддержка стилуса с искусственным интеллектом. Основная камера включает модули 50, 50 и 200 мегапикселей плюс мультиспектральный сенсор. Вес смартфона — около 225 граммов.

* все иллюстрации – скриншоты из видео OPPO

#смартфон #oppo #камера #hasselblad #find n6 #danxia #чжоу ибао
Источник: weibo.com
Сейчас обсуждают

mayday30
23:33
Томми Кэш смахнул скупую слезу третьей рукой.
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Imun
23:17
🤣
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Никита Абсалямов
22:48
Откопал где-то на помойке книжку о лженауке - кибернетике?
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
VRoman
22:27
Может это будущий настольный 10-ядерник с включёнными 10 из 12 ядер?
Предполагаемый 10-ядерный инженерник APU AMD Medusa Point получил 32 МБ кэш-памяти L3
Vfdee Ffgg
22:24
Ахаххаххаха, действительно
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Cowboy Huggies
22:23
Это сколько надо всего скачать, чтобы набрать 3 Тб. У меня в месяц от силы набирается 30 Гб.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Shad
22:14
что такое соотношение с ценой? это когда и 127 мало? тогда есть AE-9 с 129 дБ
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Никита Абсалямов
22:02
Наверное потому что у первого HMB шина памяти 4096bit т.е. 4 чипа памяти распаяны, а у второго 2048bit т.е. распаяны 2 чипа... Вещь хорошая, жаль для игр - бесполезная.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
AKS
21:52
*Знания сделают ваши ошибки – ошибками профессионала. Дрянь всё та же, но вам будет не так обидно.* Дмитрий Менделеев
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
valera60
21:48
А "соотношение" с ценой? Или это "фигня"?
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
