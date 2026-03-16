Руководитель линейки OPPO Find Чжоу Ибао в своем видео подтвердил, что складной Find N6 оснастят квадрокамерой Hasselblad с основным сенсором на 200 мегапикселей. Также в устройстве впервые применили объектив Danxia, который отвечает за цветопередачу.

За день до глобальной премьеры, намеченной на 17 марта, в OPPO раскрыли подробности о камерах новой складной модели. Чжоу Ибао, который отвечает за линейку Find, выпустил видеоролик с объяснениями возможностей съемки Find N6.

Он подтвердил, что смартфон первым получит квадрокамеру Hasselblad с разрешением 200 мегапикселей и объектив Danxia. Высокое разрешение основного модуля, по его словам, позволяет менять композицию кадра уже после съемки без потери четкости.

Объектив Danxia отвечает за цветопередачу. Чжоу Ибао заявил, что с ним фотографии получаются ближе к тому, что видит человеческий глаз, поэтому необходимость в постобработке снижается. Посмотреть видео можно на сайте weibo.com .

В Find N6 также появится профессиональный режим Hasselblad, портретный режим с эффектом боке и режим XPAN для широкоформатных снимков. Мастер-режим обеспечит «насыщенные текстуры», как в камерах Hasselblad.

По данным из открытых источников, устройство получит 8,12-дюймовый основной экран и 6,62-дюймовый дополнительный. Аккумулятор состоит из двух ячеек суммарной емкостью около 6000 мАч, поддерживается зарядка 80 Вт. Впервые в складных моделях OPPO заявлена поддержка стилуса с искусственным интеллектом. Основная камера включает модули 50, 50 и 200 мегапикселей плюс мультиспектральный сенсор. Вес смартфона — около 225 граммов.

* все иллюстрации – скриншоты из видео OPPO