Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
Компания OMOWAY представила первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X. Удерживать мотоцикл в вертикальном положении помогает гироскоп аэрокосмического класса, ранее применявшийся в спутниках.

Компания OMOWAY представила OMO X — первый в мире серийно выпускаемый самобалансирующийся электрический мотоцикл. Мотоцикл удерживает вертикальное положение без помощи водителя, что меняет привычный принцип управления двухколесным транспортом.

OMO X построен на платформе OMO-ROBOT. Она объединяет датчики, вычислительную систему и механизмы стабилизации. Электроника отслеживает положение мотоцикла и положение дороги, после чего корректирует баланс.

Главный элемент конструкции — гироскоп с управляющим моментом. Такие устройства применяли в спутниках и космических аппаратах для стабилизации в пространстве. В мотоцикле механизм регулирует угловой момент и удерживает корпус в вертикальном положении даже при минимальной скорости или полной остановке.

Разработчики показали работу системы в разных условиях. В одном из испытаний мотоцикл удерживал равновесие, одновременно балансируя на большой конструкции, напоминающей качели.


В систему безопасности входят функции предотвращения столкновений, помощь при прохождении поворотов и контроль сцепления на мокрой дороге. Датчики анализируют ситуацию вокруг мотоцикла и передают данные вычислительному блоку.

Предварительные заказы планируют открыть в Индонезии в конце апреля 2026 года. Публичную презентацию проведут в Джакарте в конце мая. Окончательную цену и конфигурацию производитель пока не раскрывает. Дизайн мотоцикла еще до выхода получил награду iF Design Award 2026.

*  все фото OMOWAY/ Electrek

#электротранспорт #электромотоцикл #гироскоп #omoway #omo x #самобалансировка
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter