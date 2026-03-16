Компания OMOWAY представила OMO X — первый в мире серийно выпускаемый самобалансирующийся электрический мотоцикл. Мотоцикл удерживает вертикальное положение без помощи водителя, что меняет привычный принцип управления двухколесным транспортом.

OMO X построен на платформе OMO-ROBOT. Она объединяет датчики, вычислительную систему и механизмы стабилизации. Электроника отслеживает положение мотоцикла и положение дороги, после чего корректирует баланс.

Главный элемент конструкции — гироскоп с управляющим моментом. Такие устройства применяли в спутниках и космических аппаратах для стабилизации в пространстве. В мотоцикле механизм регулирует угловой момент и удерживает корпус в вертикальном положении даже при минимальной скорости или полной остановке.

Разработчики показали работу системы в разных условиях. В одном из испытаний мотоцикл удерживал равновесие, одновременно балансируя на большой конструкции, напоминающей качели.





В систему безопасности входят функции предотвращения столкновений, помощь при прохождении поворотов и контроль сцепления на мокрой дороге. Датчики анализируют ситуацию вокруг мотоцикла и передают данные вычислительному блоку.

Предварительные заказы планируют открыть в Индонезии в конце апреля 2026 года. Публичную презентацию проведут в Джакарте в конце мая. Окончательную цену и конфигурацию производитель пока не раскрывает. Дизайн мотоцикла еще до выхода получил награду iF Design Award 2026.

