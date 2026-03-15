Стартап Mantis Space из Нью-Мексико разрабатывает орбитальную систему передачи энергии между спутниками.

Компания Mantis Space из Нью-Мексико, как пишет SpaceNews, намерена развернуть на орбите группировку спутников, которые станут собирать солнечный свет и лазерными лучами передавать его другим космическим аппаратам. На эти цели стартап уже привлек 10 миллионов долларов.

Источник: Mantis Space

Любой спутник на низкой орбите примерно треть времени проводит в тени Земли. Солнечные панели в этот момент бесполезны, и аппараты вынуждены питаться от тяжелых литий-ионных батарей. Это лишний вес, лишние затраты и ограничение по ресурсу.

Mantis Space хочет вывести на более высокую орбиту несколько спутников-доноров, которые всегда будут освещены солнцем. Они оснащаются собственными солнечными батареями и лазерами военного класса. Собранную энергию доноры преобразуют в лазерный луч с определенной длиной волны и отправляют прямо на приемники аппаратов-клиентов. Генеральный директор Эрик Труитт (Eric Truitt) утверждает: такой способ передачи дает выигрыш в эффективности на 20-30% по сравнению с прямым солнечным светом.

Первый прототип компания планирует отправить на орбиту в 2028 году. Один спутник-донор сможет нести до четырех лазерных установок и одновременно обслуживать несколько заказчиков. В перспективе сеть охватит до 40 аппаратов, которым не придется тратить время на подзарядку от бортовых аккумуляторов.