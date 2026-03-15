Компания Portronics представила портативное устройство Vayu Cop для обслуживания автомобиля и помощи в дороге. Компактный прибор объединяет функции насоса, пылесоса, воздуходувки и пускового устройства.

Portronics расширила линейку автомобильных аксессуаров новым многофункциональным устройством. Vayu Cop сочетает сразу несколько инструментов для обслуживания автомобиля и позиционируется производителем как аварийная станция для автомобилистов.

Главная функция устройства — цифровой насос для шин. Он поддерживает давление до 150 PSI и подходит для автомобилей и мотоциклов. Система контроля давления и функция автоматического отключения прекращают накачивание при достижении заданного значения. Показатели отображает встроенный дисплей.

Vayu Cop также работает как пылесос и воздуходувка. Мощность всасывания достигает 5000 Па, что позволяет убрать пыль, крошки и мусор с сидений и из труднодоступных мест. Воздуходувка вращается со скоростью до 10 000 оборотов в минуту и помогает очищать вентиляционные отверстия и другие узкие участки салона.

Для аварийных ситуаций предусмотрено пусковое устройство для 12-вольтовых аккумуляторов. Интеллектуальные предохранительные зажимы защищают систему от обратной полярности, короткого замыкания и и перегрузки по току при запуске автомобиля с разряженным аккумулятором.

Устройство также оснащено светодиодным фонарем с режимом SOS и может работать как внешний аккумулятор для зарядки небольших гаджетов. Питание обеспечивают четыре батареи по 2000 мАч с зарядкой через USB-C. Цена Vayu Cop в Индии составляет 5999 рупий или около 5200 руб. по курсу ЦБ РФ на 15.03.2026.

