Издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщает подробности о новом широкоформатном складном смартфоне Samsung.

Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску необычный складной смартфон. Судя по утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, аппарат получит внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, но с соотношением сторон 4:3 — то есть в разложенном виде он будет напоминать небольшой планшет, а не вытянутый прямоугольник, как нынешние модели Galaxy Z Fold.

Сейчас складные телефоны Samsung в разложенном состоянии похожи на узкие книжки. Новинка, судя по всему, будет короче и шире. Это меняет сценарии использования: внешний экран станет удобнее для набора текста, а на внутреннем приятнее смотреть видео или читать.

Изображение - GizmoChina

Смартфон, по данным утечки, оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такой же уровень производительности ожидается у будущих моделей Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.





Новинка получит двухъячеечный аккумулятор. Типичная емкость составит около 4800 мАч. Отдельные элементы батареи оцениваются примерно в 2267 и 2393 мАч, а минимальная суммарная емкость — около 4660 мАч.

Источник также утверждает, что Samsung рассматривает запуск модели как минимум на внутреннем рынке. Компания параллельно изучает разные варианты складных конструкций, поэтому широкая модель может появиться в линейке как отдельный вариант, а не замена существующих устройств.