Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В сеть слили характеристики нового широкоформатного складного смартфона Samsung
Издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщает подробности о новом широкоформатном складном смартфоне Samsung.

Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску необычный складной смартфон. Судя по утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, аппарат получит внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, но с соотношением сторон 4:3 — то есть в разложенном виде он будет напоминать небольшой планшет, а не вытянутый прямоугольник, как нынешние модели Galaxy Z Fold.

 

Сейчас складные телефоны Samsung в разложенном состоянии похожи на узкие книжки. Новинка, судя по всему, будет короче и шире. Это меняет сценарии использования: внешний экран станет удобнее для набора текста, а на внутреннем приятнее смотреть видео или читать.

Изображение - GizmoChina

Смартфон, по данным утечки, оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такой же уровень производительности ожидается у будущих моделей Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.


Новинка получит двухъячеечный аккумулятор. Типичная емкость составит около 4800 мАч. Отдельные элементы батареи оцениваются примерно в 2267 и 2393 мАч, а минимальная суммарная емкость — около 4660 мАч.

Источник также утверждает, что Samsung рассматривает запуск модели как минимум на внутреннем рынке. Компания параллельно изучает разные варианты складных конструкций, поэтому широкая модель может появиться в линейке как отдельный вариант, а не замена существующих устройств.

#samsung #складной смартфон #galaxy z fold #snapdragon 8 elite gen 5 #digital chat station
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter