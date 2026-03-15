Илон Маск планирует представить проект крупного завода по производству микросхем. Ожидается, что подробности инициативы под названием TeraFab станут известны через неделю.

Руководитель Tesla Илон Маск снова вернулся к идее собственного производства полупроводников. По данным WCCFTech, компания готовит презентацию проекта TeraFab — крупного предприятия по выпуску микросхем. Интерес к такому шагу связан с дефицитом чипов и растущими потребностями Tesla в вычислительных компонентах.

Маск написал в соцсети, что запуск проекта TeraFab представят через семь дней. Подробности пока не раскрываются, но ранее предприниматель не раз говорил о необходимости построить крупный завод, который позволит обеспечить Tesla собственными микросхемами.

Полупроводниковая отрасль сейчас переживает период высокой нагрузки. Спрос на чипы вырос на фоне развития систем искусственного интеллекта. В таких условиях многие компании сталкиваются с ограничениями поставок, поскольку значительная часть производства сосредоточена у нескольких крупных производителей.

Tesla, как и ряд других технологических компаний, зависит от зарубежных фабрик. В частности, значительную роль на рынке играет компания TSMC. Маск неоднократно говорил, что развитие собственного производства помогло бы снизить такую зависимость.

При этом ранее предприниматель упоминал потребность Tesla примерно в 100–200 миллиардах чипов искусственного интеллекта в год. Эта цифра отражает масштаб потенциального спроса компании, но не является прямым подтверждением того, что один завод сможет выпускать именно такой объем.

Один из вариантов реализации проекта — сотрудничество с действующими производителями микросхем. В обсуждениях упоминались TSMC и Intel Foundry, которые могли бы предоставить технологические линии или лицензии для производства.

Для США на данный момент вопрос расширения полупроводниковой промышленности является стратегическим. Многие крупные разработчики — включая NVIDIA, AMD и Tesla — по-прежнему зависят от производственных мощностей за пределами страны, а нынешнюю администрацию Белого дома это не устраивает.