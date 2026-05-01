Перекрытие Ормузского пролива и экспортные ограничения Китая и России вызвали острую нехватку серной кислоты на мировом рынке. Цены на реагент взлетели в десятки раз.

Из‑за блокады Ормузского пролива, которую с конца февраля поддерживают Иран и США (каждый по-своему), поставки ближневосточной серы оказались частично парализованы. В 2024–2025 годах страны региона производили около 20 млн тонн серы в год, что составляет примерно 24 % мирового выпуска. Теперь до заказчиков доходит лишь половина. Сильнее всего пострадает Африка, импортировавшая с Ближнего Востока около 48 % необходимой ей серы.

Россия, входящая в пятёрку крупнейших производителей серы, с ноября 2025 года ограничила экспорт сырья до 30 июня 2026 года. Китай в первом квартале 2026 года ввел экспортную квоту на серную кислоту в 700 тыс. тонн (годом ранее было вывезено 1,3 млн тонн). В мае КНР планирует полностью запретить вывоз. Основной удар придется на Чили и Индонезию. В 2025 году на них приходилось более половины всего экспорта из Китая.

Ежегодно в мире производится около 260 млн тонн серной кислоты. Около 60–65 % потребляет производство фосфорных удобрений, 10 % — синтез промежуточных соединений, 5 % — аккумуляторы и электроника. Оставшиеся 20 % идут на выщелачивание меди, никеля и извлечение урана.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2024 году добыча урана составила около 60 тыс. тонн. На получение 1 кг концентрата требуется от 40 до 100 кг серной кислоты. В 2024 году отрасль использовала около 6 млн тонн серной кислоты. Это около 2,3 % мирового потребления.

С дефицитом реагента казахстанский «Казатомпром» столкнулся еще в 2022–2023 годах. В январе 2024 года компания сообщила, что годовая добыча будет на 10 процентных пунктов ниже плановой, а затем скорректировала прогноз до 80 % от разрешенного уровня. Причина — растущий спрос на серную кислоту со стороны промышленности и сельского хозяйства Казахстана и соседних стран. Наученный горьким опытом «Казатомпром» строит собственный завод мощностью 800 тыс. тонн в год (запуск в 2027 году). Уже работают два завода суммарной мощностью около 680 тыс. тонн в год. В марте 2026 года компания опубликовала прогноз добычи урана до 27,5–29 тыс. тонн, но только при условии доступности серной кислоты.

ППГХО (Россия) полностью обеспечивает себя кислотой. «Хиагда» (Россия) докупает лишь небольшой объем внутри России. «Далур» (Россия) работает по долгосрочным контрактам с двумя отечественными производителями. Горнорудный дивизион Росатома заявляет, что мировая конъюнктура не повлияет на устойчивость поставок и выполнение долгосрочных контрактов. В Казахстане предприятия с участием «Ураниум Уан Груп» также обеспечены реагентом.

В Казахстане только в 2023 году серная кислота подорожала примерно на 33 %. В России цена на серу за несколько лет выросла в пять раз. С начала марта стоимость серной кислоты по долгосрочным контрактам увеличилась в десятки раз. При этом, в Росатоме уверены, что их уранодобывающие предприятия хорошо защищены от глобальных ценовых скачков.

Серная кислота — это один из ключевых веществ химической промышленности. Перекрытие пролива ударило по физическим поставкам, а экспортные ограничения России и Китая лишь усилили эффект. Росатом подготовился заранее, а «Казатомпром» только сейчас строит собственные мощности. Дефицит реагента естественно толкает цены вверх, а это выгодно компаниям с гарантированным доступом к сырью.