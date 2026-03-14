В Британии впервые системно изучили влияние игрушек с генеративным искусственным интеллектом на маленьких детей. В докладе говорится о необходимости принятия новых стандартов безопасности и более четкого регулирования таких устройств.

Благотворительная организация The Childhood Trust заказала исследование того, как игрушки с искусственным интеллектом влияют на детей до пяти лет. Ученые Центра PEDAL Кембриджского университета наблюдали за игрой 14 детей с мягким роботом Gabbo от компании Curio Interactive и опросили педагогов и родителей.

Фото: Факультет образования, Кембриджский университет / EurekAlert

Выяснилось, что дети разговаривали с игрушкой, обнимали ее, говорили о своих чувствах. Некоторые воспринимали ее как друга. При этом робот, способный поддерживать диалог, часто неадекватно считывал эмоции. Типичный случай: трехлетний ребенок говорит роботу, что ему грустно, а тот в ответ называет себя счастливым роботом и предлагает веселиться дальше. Получается, что сигнал ребенка просто обесценивается.

В другом эпизоде пятилетний малыш признался игрушке в любви. Вместо адекватного ответа она выдала следующее: «следите за тем, чтобы твои взаимодействия соответствовали предоставленным правилам».

Дети расстраивались, когда их перебивали или игнорировали. Некоторые пытались играть с роботом в прятки или дарили воображаемые подарки, но игрушка не поддерживала такую игру.

Родители и педагоги видят в таких устройствах потенциал для развития речи. Но 69% опрошенных специалистов заявили, что им нужны четкие рекомендации по безопасности. Авторы отчета настаивают на введении стандартов. Производители должны тестировать игрушки с участием детей и консультироваться со специалистами по защите детства. Также нужна прозрачная политика конфиденциальности: многие родители боятся, что не понимают, какие данные собирают игрушки в процессе общения с их детьми и где такая информация может храниться.

Пока же специалисты советуют родителям не оставлять детей один на один с такими игрушками. Лучше сделать так, чтобы подобного рода игрушки с искусственным интеллектом находились в общей комнате, играть вместе и обсуждать с ребенком реакции робота.

Джозефин Маккартни, исполнительный директор организации The Childhood Trust, заявила: «Искусственный интеллект меняет то, как дети играют и учатся, но мы только начинаем понимать его влияние на развитие и благополучие. Крайне важно, чтобы регулирование шло в ногу с инновациями, обеспечивая разработку, использование и мониторинг этих технологий таким образом, чтобы защитить всех детей и предотвратить дальнейшее усиление неравенства».