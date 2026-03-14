Global_Chronicles
Ученые призвали ввести стандарты безопасности для игрушек с ИИ в целях защиты маленьких детей
В Британии впервые системно изучили влияние игрушек с генеративным искусственным интеллектом на маленьких детей. В докладе говорится о необходимости принятия новых стандартов безопасности и более четкого регулирования таких устройств.

Благотворительная организация The Childhood Trust заказала исследование того, как игрушки с искусственным интеллектом влияют на детей до пяти лет. Ученые Центра PEDAL Кембриджского университета наблюдали за игрой 14 детей с мягким роботом Gabbo от компании Curio Interactive и опросили педагогов и родителей.

Фото: Факультет образования, Кембриджский университет / EurekAlert

Может быть интересно

Выяснилось, что дети разговаривали с игрушкой, обнимали ее, говорили о своих чувствах. Некоторые воспринимали ее как друга. При этом робот, способный поддерживать диалог, часто неадекватно считывал эмоции. Типичный случай: трехлетний ребенок говорит роботу, что ему грустно, а тот в ответ называет себя счастливым роботом и предлагает веселиться дальше. Получается, что сигнал ребенка просто обесценивается.

В другом эпизоде пятилетний малыш признался игрушке в любви. Вместо адекватного ответа она выдала следующее: «следите за тем, чтобы твои взаимодействия соответствовали предоставленным правилам».

Дети расстраивались, когда их перебивали или игнорировали. Некоторые пытались играть с роботом в прятки или дарили воображаемые подарки, но игрушка не поддерживала такую игру.

Родители и педагоги видят в таких устройствах потенциал для развития речи. Но 69% опрошенных специалистов заявили, что им нужны четкие рекомендации по безопасности. Авторы отчета настаивают на введении стандартов. Производители должны тестировать игрушки с участием детей и консультироваться со специалистами по защите детства. Также нужна прозрачная политика конфиденциальности: многие родители боятся, что не понимают, какие данные собирают игрушки в процессе общения с их детьми и где такая информация может храниться.

Пока же специалисты советуют родителям не оставлять детей один на один с такими игрушками. Лучше сделать так, чтобы подобного рода игрушки с искусственным интеллектом находились в общей комнате, играть вместе и обсуждать с ребенком реакции робота.

Джозефин Маккартни, исполнительный директор организации The Childhood Trust, заявила: «Искусственный интеллект меняет то, как дети играют и учатся, но мы только начинаем понимать его влияние на развитие и благополучие. Крайне важно, чтобы регулирование шло в ногу с инновациями, обеспечивая разработку, использование и мониторинг этих технологий таким образом, чтобы защитить всех детей и предотвратить дальнейшее усиление неравенства».

#регулирование #генеративный ии #безопасность детей #игрушки с ии
Источник: eurekalert.org
Популярные новости

В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
+
УАЗ тестирует новую коробку «автомат» для «Патриота» и «Пикапа»
+
Changan представила гибридную платформу с расходом 2,98 л/100 км с планами продаж 750000 авто в год
1
Первый энергоблок Курской АЭС-2 с новейшим реактором ВВЭР-ТОИ вышел на режим полной мощности
+
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
6
Импортозамещённый SJ-100 отправили в Архангельск для прохождения «ледяных» испытаний
+
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
12
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
+
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
4
Движок Unity получит нативную поддержку Linux, Steam Deck и Steam Machine
+
В России стартовали продажи обновлённой версии кроссовера Haval Jolion
+
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
+
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
Honor готовит смартфон X80 GT с батареей 13 000 мАч и компактную модель с 8 000 мАч
+
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
5

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
9
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
+
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
+

Сейчас обсуждают

artemuss1990
19:05
Одни жулики решили других рассекретить. Пусть луше куртка на свои карты цены снизит
Инспекторы Nvidia нашли способ сбить цену на чипы Samsung
Cosmosim
18:50
Ссатья ну никак не может заставить своих родственников и соседей индейцев, тестировать предрелизные обновления которые пишет за них ИИ.
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
TM1
18:29
Норм игра, лучше всяких Мемтест и Карху стабильность разгона памяти проверяет. А заодно - и проца, видюхи и моника. И сюжет игры выстроен грамотно, не просто вот вам открытый мир, скачи куда хошь.
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
tHE-CROWD
18:22
Иртыш С616 - Longsoon 3C6000 16-ядер Иртыш С632 - Longsoon 3D6000 32-ядра Иртыш С664 - Longsoon 3E6000 64-ядра С учетом того что они впаянные и в серверах, можно было не парится с крышками, раз отлич...
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
serascer
18:07
Ага, только в этом 4 ядра, а в Иртыше 32. Чуток разница, да? Знаешь что значит архитектура в процессорах?
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
serascer
18:02
Слушай, чучело ) Ты походу не то что в 00-е, даже в 90-е не жил в России и ничерта не знаешь, что тут творилось. То что сейчас и то что было тогда это буквально небо и земля. Даже не сравнить. ты бы л...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Michael Lo
18:01
Вы не поняли!.Потом можно докупить второй модуль.. Что касается одноконала-большинство игровых ноутбуков продаётся с одним модулем памяти.,думаете много пользователей сразу делают апгрейд ноутбука?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
lion77815
17:51
Changan представила гибридную платформу с расходом 2,98 л/100 км с планами продаж 750000 авто в год
Александр Пономарев
17:37
нетак и так дешман тот еще :) есть нормальная память и дешевле
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Александр Пономарев
17:36
одноканал на АМД - да вы знатный извращуга
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
