Microsoft готовит изменения для Windows 11, которые позволят системе работать с дисплеями с частотой обновления выше 1000 Гц. В настройках системы появится поддержка значительно более высоких значений, вплоть до 5000 Гц.

Производители мониторов только начинают анонсировать дисплеи с частотой 1000 Гц, а Microsoft уже адаптирует под них операционную систему. В официальном блоге компании появилась запись о повышении лимитов в Windows 11.

Изображение - ChatGPT

Разработчики убрали верхнюю границу поддерживаемой частоты обновления экрана. Теоретически система теперь может работать с дисплеями до 5000 Гц. Инициатором изменений выступило сообщество Blur Busters – они убедили Microsoft в необходимости такого шага.

Эксперты поясняют: высокие частоты меняют восприятие картинки. При 10 Гц движение только начинаешь замечать, мерцание пропадает около 100 Гц. На 1000 Гц исчезают цветные артефакты на небольших экранах. При 10 000 Гц движение может стать идеальным даже на больших дисплеях.

До 5000 Гц на практике пока далеко. Даже если такие мониторы появятся, видеокарты вряд ли потянут 5000 кадров в секунду. Но Microsoft решила подготовиться заранее.