По информации источников, новинка может установить рекорд по емкости батареи среди массовых смартфонов

В Сети появилась информация о возможной емкости аккумулятора готовящегося к выпуску смартфона Honor X80 GT. Данные со ссылкой на китайские источники распространило издание GSMArena. Согласно опубликованным сведениям, телефон может получить батарею на 13 080 мАч. Это больше, чем у моделей X70 (8300 мАч) и недавно вышедших Honor Win (10 000 мАч) и Honor Power 2 (10 080 мАч).

Изображение - Honor

В Honor используют кремний-углеродные элементы, которые позволяют увеличивать емкость без сильного роста габаритов корпуса. Детали о других характеристиках устройства пока отсутствуют. Предыдущая модель X70 вышла в июле минувшего года. Она получила 6,79-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией. Насколько изменятся параметры в версии X80 GT, станет известно позже.