Компания ASUS представила новую материнскую плату под названием Snowflake. Пнедположительно, плата, показанная на промоматериалах, вероятно относится к серии ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 S NEO.

Компания ASUS расширяет линейку материнских плат серии ROG STRIX. Как пишет IT Home, бренд анонсировал модель Snowflake («Снежинка») с оформлением, которое напоминает стилистику аниме-франшизы. Точное название устройства компания пока не подтвердила, однако несколько деталей указывают на конкретную модель.

На китайском сайте ASUS уже появилась страница платы ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 S NEO. При этом описание и характеристики на странице отсутствуют.

Может быть интересно

В IT Home обратили внимание на сходство задней панели ввода-вывода с другой моделью — ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO, которая продается на глобальных рынках. Компоновка портов практически совпадает с устройством, показанным на рекламном изображении Snowflake.

Базовая версия этой платы оснащается системой питания 14+2+2 фаз на 80 А. Она поддерживает разгон оперативной памяти свыше 9000 МТ/с, имеет два слота PCIe и четыре разъема для SSD формата M.2.

Также плата поддерживает проводную сеть 5GbE и беспроводное соединение Wi-Fi 7. Новая версия Snowflake, по данным IT Home, может получить измененные конфигурации и будет доступна только на китайском рынке.

* все иллюстрации – скриншоты: ASUS/IT Home