Китайская компания GAC (Guangzhou Automobile Group) готовит официальный запуск электрокроссовер Aion V в России. При этом производитель сразу подчеркнул важную особенность данного авто, которая напрямую влияет на расходы россиян при его покупке.
GAC Aion V относится к сегменту компактных городских кроссоверов. Длина автомобиля составляет 4605 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1686 мм. Колесная база достигает 2775 мм. Благодаря такой компоновке разработчики разместили просторный салон, а багажное отделение вмещает 427 литров.
Модель построена на модульной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), созданной специально для электромобилей. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 210 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.
Производитель обращает внимание на показатель, который влияет на транспортный налог. Его рассчитывают по максимальной мощности электромотора, которую он способен выдавать в течение 30 минут. У GAC Aion V этот параметр составляет 45 кВт, или 61 л. с., поэтому налоговая нагрузка для владельца окажется ниже.
Кроссовер получил литий-железо-фосфатную батарею емкостью 75,26 кВт·ч с технологией Magazine Battery 2.0. Такая конструкция изолирует отдельные ячейки аккумулятора и повышает защиту при механических повреждениях.
Запас хода достигает 580 км по циклу NEDC. При подключении к быстрой станции постоянного тока мощностью до 180 кВт заряд батареи можно увеличить с 10% до 80% и уложиться примерно в 24 минуты.
Заявлено, что у покупателя будет возможность выбора между семью цветами кузова и тремя цветовыми вариантами салона. Цены и комплектации обещают объявить ближе к старту продаж.
* все фото - GAC