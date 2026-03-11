Компания GAC выведет на российский рынок электрический кроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и странах Европы, а теперь готовится к старту продаж в России до конца марта.

Китайская компания GAC (Guangzhou Automobile Group) готовит официальный запуск электрокроссовер Aion V в России. При этом производитель сразу подчеркнул важную особенность данного авто, которая напрямую влияет на расходы россиян при его покупке.

GAC Aion V относится к сегменту компактных городских кроссоверов. Длина автомобиля составляет 4605 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1686 мм. Колесная база достигает 2775 мм. Благодаря такой компоновке разработчики разместили просторный салон, а багажное отделение вмещает 427 литров.

Может быть интересно

Модель построена на модульной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), созданной специально для электромобилей. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 210 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Производитель обращает внимание на показатель, который влияет на транспортный налог. Его рассчитывают по максимальной мощности электромотора, которую он способен выдавать в течение 30 минут. У GAC Aion V этот параметр составляет 45 кВт, или 61 л. с., поэтому налоговая нагрузка для владельца окажется ниже.

Кроссовер получил литий-железо-фосфатную батарею емкостью 75,26 кВт·ч с технологией Magazine Battery 2.0. Такая конструкция изолирует отдельные ячейки аккумулятора и повышает защиту при механических повреждениях.

Запас хода достигает 580 км по циклу NEDC. При подключении к быстрой станции постоянного тока мощностью до 180 кВт заряд батареи можно увеличить с 10% до 80% и уложиться примерно в 24 минуты.

Заявлено, что у покупателя будет возможность выбора между семью цветами кузова и тремя цветовыми вариантами салона. Цены и комплектации обещают объявить ближе к старту продаж.

* все фото - GAC