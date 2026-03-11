Компания iCAUR, принадлежащая Chery, раскрыла технические подробности о новом внедорожнике V27. Модель выйдет на российский рынок в 2026 году и получит гибридную установку с запасом хода более 1000 км.

Стало известно, что бренд iCAUR, входящий в структуру Chery (Chery Automobile), представил технические подробности внедорожника V27, который планируют вывести на российский рынок уже в этом году. Производитель сделал ставку на гибридную силовую установку с увеличенным запасом хода и стабильной работой при сильных морозах.

iCAUR V27 использует схему Golden REEV — разновидность гибридной системы с увеличенным запасом хода. Колеса вращают электромоторы, а бензиновый двигатель выполняет роль генератора и подзаряжает батарею во время движения.

Такой подход позволил добиться динамики, которая обычно характерна для более легких машин. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Для крупного внедорожника показатель заметный: большой вес и угловатый кузов усложняют ускорение и увеличивают сопротивление воздуху.

В основе системы лежит 1,5-литровый турбомотор, разработанный специально для этой установки. Его тепловой КПД достигает 45,79%. Двигатель производит до 3,71 кВт•ч электроэнергии на литр топлива и питает два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. Их разместили на передней и задней осях, поэтому автомобиль получил полный привод.

Производитель проработал все технические моменты, которые возникают при эксплуатации при крайне низких температурах. Электромобили зимой часто теряют мощность из-за охлаждения батареи. В iCAUR заверяют, что решили эту проблему. Двигатель-генератор помогает поддерживать температуру батареи даже в минус 40 градусов. Испытания проходили в китайском городе Хэйхэ, где как раз такие морозы не редкость. Потерь мощности, по утверждению производителя, нет.

Еще одна особенность внедорожника iCAUR V27 — запас хода. Суммарно на электричестве и бензине он проезжает больше 1000 км. Расход при этом остается умеренным. То есть машина одинаково пригодна для эксплуатации в городе, на скоростных автомагистралях и в условиях пересеченной местности. Производитель называет это новым сценарием использования: брутальная внешность классического внедорожника, но без прожорливости больших моторов и с современной начинкой.

* все фото iCaur