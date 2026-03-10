Аналитическая компания TrendForce опубликовала прогноз по рынку ноутбуков на 2026 год. Эксперты ожидают, что из-за удорожания оперативной памяти и процессоров цены на массовые модели могут подскочить почти на 40%.

Аналитики TrendForce изучили ситуацию на рынке комплектующих и пришли к выводу, что производителей ноутбуков ждут тяжелые времена. С одной стороны, спрос на технику остается слабым. С другой — стоимость ключевых деталей не думает снижаться, а наоборот, ползет вверх.

Изображение: WCCF

Может быть интересно

Речь идет о двух основных компонентах: оперативной памяти и процессорах. Вместе с SSD они занимают почти половину себестоимости ноутбука — около 45%. Если цены на них продолжат расти, доля может увеличиться до 58%. Чтобы сохранить свою маржу, брендам и дистрибьюторам придется поднимать розничные цены.

Для примера аналитики взяли типичный массовый ноутбук с рекомендованной ценой $900. Если давление со стороны поставщиков сохранится, стоимость такой модели вырастет почти на 40%. То есть вместо девятисот покупатель отдаст около $1260.

Проблемы с памятью усугубляет политика Intel. По данным TrendForce, компания уже подняла цены на свои процессоры начального уровня и процессоры предыдущего поколения более чем на 15%. Во втором квартале 2026 года ожидается подорожание платформ среднего уровня.

Вдобавок на рынке намечается дефицит. Производители переключаются на выпуск чипов для задач искусственного интеллекта, из-за чего поставки бюджетных процессоров сокращаются. Крупные сборщики ноутбуков с долгосрочными контрактами пострадают меньше. Мелкие игроки рискуют остаться без компонентов или получат их по еще более высоким ценам.

AMD пока выглядит предпочтительнее: производители ноутбуков активнее внедряют ее платформы. Но и здесь аналитики фиксируют признаки возможного дефицита в бюджетном сегменте.