Американские врачи начали клиническое исследование технологии цифровых двойников для хирургии пищевода. Виртуальные модели органа помогают прогнозировать осложнения и выбирать оптимальную тактику операции до реального вмешательства.

Джон Пандольфино (John Pandolfino), заведующий отделением гастроэнтерологии в Northwestern Medicine (США), несколько лет разрабатывал виртуальные модели для планирования операций. Его команда создает цифровые копии пищевода пациентов с нарушением глотания. Цель – заранее просчитать последствия хирургического вмешательства и избежать осложнений.

При ахалазии нижний сфинктер пищевода перестает расслабляться и открываться. Еда скапливается внутри, человек давится собственной слюной. Лечат это миотомией – рассечением мышцы. Но после операций у части пациентов врачи замечали дивертикулы – ослабление и выпячивание стенки.

Тогда команда Пандольфино построила математическую модель виртуального пищевода. Они прогнали миллионы сценариев: меняли тип операции, длину рассечения, добавляли антирефлюксные процедуры, учитывали подтипы ахалазии и глубину разреза. Симуляции заняли несколько месяцев.

На основе этих данных врачи теперь могут точнее определять, какая операция подойдет конкретному пациенту и у кого выше риск осложнений. Недавно стартовало клиническое исследование с участием 400 человек. Задача – проверить, дают ли такие виртуальные клоны реальное улучшение результатов.

Пока цифровые двойники воссоздают только анатомию и физику процесса – давление, движение стенок. Но в будущем Пандольфино рассчитывает применять их и для других органов: сердца, мочевого пузыря. А еще симуляции могут сократить тестирование на животных.