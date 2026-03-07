Компания Nintendo подала иск против правительства США из-за введенных импортных пошлин. Руководство компания считает, что тарифы ввели незаконно и требует вернуть уже уплаченные суммы с процентами.

WCCFTech со ссылкой на публикацию Aftermath сообщает, что японская компания Nintendo обратилась в суд против правительства США. Причиной стали тарифы на импорт, введенные указами президента Дональда Трампа (Donald John Trump). Производитель консолей утверждает, что эти меры нанесли компании финансовый ущерб.

Может быть интересно

Изображение - WCCFTech

Иск направлен сразу против нескольких высокопоставленных чиновников: министра финансов Скотта Бессента (Scott Bessent), министра внутренней безопасности Кристи Ноэм (Kristi Noem), торгового представителя США Джеймисона Грира (Jamieson Greer), комиссара Таможенной и пограничной службы Родни Скотта (Rodney Scott) и министра торговли Говарда Лютника (Howard Lutnick).

В документе говорится о так называемых пошлинах IEEPA. Эти тарифы администрация Дональда Трампа ввела с 1 февраля минувшего года на импорт товаров из большого числа стран. Nintendo считает такие меры незаконными.

В иске компания объясняет свою позицию тем, что выступает импортером собственных товаров на американском рынке. После введения тарифов ей пришлось платить дополнительные сборы при ввозе продукции. Теперь Nintendo требует вернуть эти средства и начисленные проценты.

В тексте заявления отмечается, что без судебного вмешательства компания понесет дальнейшие убытки.