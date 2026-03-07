GizmoChina сообщает о появлении в базе данных GSMA нового планшета Xiaomi. Речь идет о бюджетной модели REDMI Pad 2 с диагональю экрана 9,7 дюйма.

По данным GizmoChina со ссылкой на XiaomiTime , новый планшет компании Xiaomi под названием REDMI Pad 2 9.7″ прошел регистрацию в базе IMEI GSMA. Такие записи производители вносят на этапе подготовки к выпуску, поэтому появление устройства в реестре часто указывает на скорый запуск.

Изображение - GizmoChina

Может быть интересно

В документах базы указаны три модельных номера: 2604ERP4DG, 2604ERP4DC и 2604ERP4DI. Подобные обозначения у Xiaomi обычно отражают региональные версии одного устройства. По существующей схеме DG чаще относится к глобальному рынку, DC предназначают для Китая, а индекс DI используют для индийской версии.

Название планшета указывает на диагональ дисплея — 9,7 дюйма. Такой размер немного меньше распространенных сегодня 11-дюймовых моделей. Компактный формат обычно выбирают для устройств, которые удобно брать с собой: читать, смотреть видео или работать, решая оперативные вопросы.

Подключение может отличаться в зависимости от версии. Ожидается, что часть моделей получит поддержку 4G LTE, тогда как другая ограничится Wi-Fi.

При этом международная Wi-Fi-версия, как отмечает источник, может выйти под другим брендом — POCO C Pad. Xiaomi уже применяла подобную практику, выпуская одни и те же бюджетные устройства под разными названиями на отдельных рынках.

Остальные характеристики пока не раскрываются. Нет информации о процессоре, батарее, камерах и объеме памяти.

Тем не менее, сам индекс модели может намекать на сроки релиза. Устройства Xiaomi с кодами, начинающимися на «2603» и «2604», в прошлом часто появлялись в продаже в начале года. Если компания сохранит эту логику, REDMI Pad 2 9.7″ могут представить уже в этом месяце или в апреле.