Аша Шарма, недавно возглавившая Xbox, анонсировала консоль следующего поколения с кодовым названием Project Helix.

Руководитель Microsoft Gaming и Xbox Аша Шарма (Asha Sharma), недавно сменившая Фила Спенсера (Phil Spencer), впервые публично затронула тему следующего поколения консолей компании. Она упомянула устройство с кодовым названием Project Helix в публикации в социальной сети X .

Может быть интересно

Изображение - @asha_shar

В сообщении Шарма также показала обновленный вариант логотипа Xbox и кратко описала направление разработки. По ее словам, новая система должна занять лидирующие позиции по производительности и одновременно поддерживать игры из экосистем Xbox и персональных компьютеров.

Такая модель фактически объединяет два подхода. Консоль остается самостоятельным устройством для игр, но при этом получает доступ к библиотеке ПК. Ранее подобную концепцию уже обсуждали: она предполагает более тесную интеграцию платформ Microsoft.

Project Helix пока остается на стадии концепции. Компания не раскрыла характеристики системы, сроки выпуска или ее стоимость.

Хотим напомнить нашим читателям, что совсем недавно Майкл Пахтер из Wedbush Securities, обсуждая новую стратегию Microsoft заявил, что новая консоль Xbox по сути «мертва».