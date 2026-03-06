ВТБ Авто открыл платформу для покупки подержанных автомобилей. Клиенты смогут одновременно оформить сделку и сопутствующие услуги, включая страховку и дополнительные опции.

ВТБ Авто запустил сервис, который позволяет приобретать подержанные машины и сразу оформлять необходимые сервисные услуги. На платформе уже доступны сотни автомобилей разных марок, а покупка проходит полностью через цифровой интерфейс.

Фото - © A. Krivonosov

Платформа позволяет выбирать авто с пробегом и проверять их состояние перед сделкой. Сервис фиксирует цену, поэтому дополнительных комиссий не возникает.

Помимо покупки, ВТБ Авто планирует предложить клиентам дополнительные опции: страхование, сезонные комплекты шин, продленную гарантию и охранные системы. Иными словами, весь процесс от выбора автомобиля до оформления всех сопутствующих услуг проходит в рамках одной цифровой платформы.

Сервис ориентирован на текущие тенденции рынка: интерес к подержанным автомобилям растет на фоне снижения продаж новых машин. Минпромторг фиксирует, что в минувшем году рынок новых авто сократился почти на пятую часть, а вторичный сегмент остался стабильным, реализовав более 6 млн машин и увеличив продажи на 3% по сравнению с 2024 годом.

Генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский уточнил, что компания адаптирует продукт под реальный спрос и намерена расширять возможности платформы в будущем.