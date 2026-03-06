Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ВТБ Авто запускает онлайн-сервис для покупки машин с пробегом «в одном окне»
ВТБ Авто открыл платформу для покупки подержанных автомобилей. Клиенты смогут одновременно оформить сделку и сопутствующие услуги, включая страховку и дополнительные опции.

ВТБ Авто запустил сервис, который позволяет приобретать подержанные машины и сразу оформлять необходимые сервисные услуги. На платформе уже доступны сотни автомобилей разных марок, а покупка проходит полностью через цифровой интерфейс.

Может быть интересно

Фото - © A. Krivonosov

Платформа позволяет выбирать авто с пробегом и проверять их состояние перед сделкой. Сервис фиксирует цену, поэтому дополнительных комиссий не возникает.

Помимо покупки, ВТБ Авто планирует предложить клиентам дополнительные опции: страхование, сезонные комплекты шин, продленную гарантию и охранные системы. Иными словами, весь процесс от выбора автомобиля до оформления всех сопутствующих услуг проходит в рамках одной цифровой платформы.

Сервис ориентирован на текущие тенденции рынка: интерес к подержанным автомобилям растет на фоне снижения продаж новых машин. Минпромторг фиксирует, что в минувшем году рынок новых авто сократился почти на пятую часть, а вторичный сегмент остался стабильным, реализовав более 6 млн машин и увеличив продажи на 3% по сравнению с 2024 годом.

Генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский уточнил, что компания адаптирует продукт под реальный спрос и намерена расширять возможности платформы в будущем.

#втб авто #автомобили с пробегом #онлайн-продажа
Источник: 32cars.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России бывший завод Bosch перезапустил производство электроинструментов под брендом «Энгельс»
26
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
2
В России на месторождении в Мурманской области запустили добычу лития после 30-летнего перерыва
+
Nvidia может выпустить GeForce RTX 5050 9 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с GPU GB205 от RTX 5070
2
На крупнейшей ГЭС Северного Кавказа установили ротор генератора нового гидроагрегата №3
+
В Китае проходит финальное тестирование собственный квантовый смартфон
+
Bitcoin поднялся до $73 000 на фоне интереса к рынку со стороны институциональных инвесторов
+
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
6
Infosecurity: в домовых чатах мессенджера MAX зафиксирован рост распространения вируса «Мамонт»
5
Австралия испытала полностью напечатанный на 3D-принтере гиперзвуковой летательный аппарат DART AE
1
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
5
Россия в прошлом году заработала рекордную сумму за экспорт макаронных изделий
1
Внеплановый драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 595.76 решает проблемы с напряжением на видеокартах RTX 50
2
Gamers Nexus: AMD выпускает более надёжные и качественные графические драйверы по сравнению с NVIDIA
3
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
+
PC World: Установка Windows 12 с ИИ Copilot может потребовать более современного оборудования
7
В Китае создали беспилотник из бамбука, который летает со скоростью 100 км/ч
+
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
1
Российская компания «Рикор» представила смартфоны Rikor Neuro S3 и Neuro S5 на Unisoc Tiger T8200
1
Ubisoft официально подтвердила работу над ремейком Assassin’s Creed IV Black Flag
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
6
PlayStation 3, Nintendo 64, Xbox One – феномен «проклятие третьей консоли»
2

Сейчас обсуждают

randomXP
18:36
Кстати - да.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Дима
18:28
Трамп помогает Путину решить проблему "дружественной" Европы и выхода в основные поставщики нефти и газа Китая и Индии, а Путин не мешает ему в Западном полушарии и делится запасами в неприступной для...
Возможность запуска ПК-игр на Xbox следующего поколения подтверждена официально
Алексей Кузнецов
18:22
Маловато будет, но остальные нормальные. Напомнило песенку НОМ https://youtu.be/bTbvSwbrAJQ только там 85% соответствуют тексту, а не 6,5% Только в прошлом году, ни к селу, на беду Полюбил я Володю.
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Андрей Трубников
18:20
Как бы ты не в ту ветку зашел. Тут темы с тегом windows. Политота в другом месте.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:07
я не зоофил
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:02
Любимый, я весь горю от предвкушения нашей встречи. Зажжём сегодня как обычно?
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
18:01
Линукс это линукс, а неизвестная это неизвестная- которую не удалось идентифицировать. Линукс это та красная полоска, которая ползает по дну с 2010 года статистики. А если учесть что многие: Использую...
Statcounter: Windows 11 установлена почти на 73% всех компьютеров с ОС Microsoft
Андрей Трубников
17:52
И как там успехи у линукса? Всё те же 3-4 процента на рабочих станциях? Научился еще паразитировать на windows api и худо-бедно запускать windows ПО. Ну и всё. И как бы никого не смущает, что nt-архит...
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Китя.
17:47
Я всегда тебя жду.Я же петушилка Непран.Ты моя жена любимая.Опущенный Полотер ты,но как дырка для осликов и меня -вполне пойдешь
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
17:45
Чего бы она глючная? Вполне стабильная журналируемая система. Глючная она в основном у тех, у кого диски накрываются.
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter