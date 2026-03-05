EA набирает сотрудников для разработки Battlefield 6 под Windows на архитектуре Arm и Linux. Компания ищет инженера, который займется адаптацией системы защиты Javelin для этих платформ.

Издание VideoCardz.com обратило внимание на то, что Electronic Arts начала поиск специалиста по безопасности для работы над системой античита Javelin в Battlefield 6. Описание вакансии указывает на планы обеспечить совместимость игры с устройствами Windows на архитектуре Arm и расширить поддержку на платформы Linux.

Изображение - VideoCardz.com

Может быть интересно

EA ищет инженера по безопасности, который займется разработкой нативного ARM-драйвера для античита EA Javelin. Этот компонент должен обеспечить работу Battlefield 6 на компьютерах с Windows on Arm — системе, которая использует процессоры архитектуры Arm.

За последние годы эта платформа заметно продвинулась. Qualcomm выпустила новые чипы Snapdragon, а Microsoft улучшила совместимость программ и игр. Несмотря на это, игровая поддержка остается ограниченной, поэтому разработчикам приходится адаптировать ключевые компоненты, включая системы защиты от читов.

В обязанности нового инженера войдет не только работа с Windows на Arm. Компания также планирует расширить поддержку античита на Linux и Proton — систему, которая позволяет запускать Windows-игры на Linux через платформу Steam.

Подобная поддержка важна для устройств вроде Steam Deck и различных игровых сборок Linux. Отсутствие античита на уровне ядра часто мешает запускать сетевые шутеры на этих системах.

VideoCardz отмечает: упоминание Windows on Arm может косвенно указывать на появление в будущем игровых ноутбуков с Arm-процессорами. Ранее появлялись слухи о моделях с чипами NVIDIA N1 и N1X, которые объединяют Arm-ядра и графику GeForce RTX.