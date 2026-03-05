Издание VideoCardz.com обратило внимание на то, что Electronic Arts начала поиск специалиста по безопасности для работы над системой античита Javelin в Battlefield 6. Описание вакансии указывает на планы обеспечить совместимость игры с устройствами Windows на архитектуре Arm и расширить поддержку на платформы Linux.
Изображение - VideoCardz.com
EA ищет инженера по безопасности, который займется разработкой нативного ARM-драйвера для античита EA Javelin. Этот компонент должен обеспечить работу Battlefield 6 на компьютерах с Windows on Arm — системе, которая использует процессоры архитектуры Arm.
За последние годы эта платформа заметно продвинулась. Qualcomm выпустила новые чипы Snapdragon, а Microsoft улучшила совместимость программ и игр. Несмотря на это, игровая поддержка остается ограниченной, поэтому разработчикам приходится адаптировать ключевые компоненты, включая системы защиты от читов.
В обязанности нового инженера войдет не только работа с Windows на Arm. Компания также планирует расширить поддержку античита на Linux и Proton — систему, которая позволяет запускать Windows-игры на Linux через платформу Steam.
Подобная поддержка важна для устройств вроде Steam Deck и различных игровых сборок Linux. Отсутствие античита на уровне ядра часто мешает запускать сетевые шутеры на этих системах.
VideoCardz отмечает: упоминание Windows on Arm может косвенно указывать на появление в будущем игровых ноутбуков с Arm-процессорами. Ранее появлялись слухи о моделях с чипами NVIDIA N1 и N1X, которые объединяют Arm-ядра и графику GeForce RTX.