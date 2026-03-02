Проблема читерства существует столько же, сколько онлайн-игры. Но свежие данные Surfshark показывают, где она приняла самые масштабные формы. Аналитики подсчитали количество поисковых запросов, связанных с читами, в пересчете на размер аудитории каждой игры.
Изображение - ChatGPT
Call of Duty заняла первую строчку рейтинга. 66 запросов на 1000 игроков — это самый высокий показатель среди всех многопользовательских проектов. Тенденция эта сохраняется годами.
На втором месте оказалась Rocket League. Единственная спортивная аркада в топ-15 обошла многие популярные шутеры. Дальше идут игры, где читерство, казалось бы, должно быть привычным делом. Но Counter-Strike, Dota 2, VALORANT и League of Legends расположились в самом низу списка. Авторы исследования называют сообщества MOBA-игр примером честной игры.
Томас Стамулис, главный специалист по безопасности Surfshark, обращает внимание на другую сторону проблемы. В поисках легкой победы геймеры сами открывают доступ вредоносным программам. Для установки читов приходится отключать антивирус и давать софту права администратора. В результате игроки получают не только преимущество в игре, но и трояны с программами, ворующими личные данные.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424