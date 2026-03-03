Сайт Конференция
Global_Chronicles
Lenovo представила один из самых уникальных дизайнов ноутбуков—ThinkBook Modular AI PC Concept
Lenovo представила на MWC концепт ThinkBook Modular AI PC. Ноутбук получил съемный второй дисплей, беспроводную клавиатуру и модульные порты ввода-вывода.

На выставке Mobile World Congress в Барселоне Lenovo показала необычный концепт — ноутбук, который можно собирать под конкретные задачи. ThinkBook Modular AI PC построили на базе ультратонкого 14-дюймового корпуса. Главная особеннось — второй экран, который крепится к крышке магнитами и легко снимается.

Дополнительный дисплей полностью автономный, очень тонкий и легкий — журналисты, которые уже подержали его в руках и протестировали, сравнивают ощущения с картонным макетом. Клавиатура тоже съемная, по Bluetooth она соединяется с ноутбуком.

Вариантов использования несколько. Можно снять клавиатуру и положить второй экран на ее место — тогда получается вертикальная связка из двух дисплеев. Или поставить панель рядом с ноутбуком как дополнительный монитор. Для этого в комплекте есть кабель и специальная подставка. Она крепится к задней стороне экрана и позволяет развернуть его горизонтально или вертикально. Правда, подставка пока хлипковата, а места крепления обозначены нечетко — представителям Lenovo приходилось показывать их журналистам пальцем.

Второй экран можно закрепить и над основным дисплеем, получив расширенную рабочую область общей диагональю до 19 дюймов. В Lenovo называют это рабочей станцией для путешествий.

Модульность касается не только экранов. Порты ввода-вывода тут тоже съемные. Вместо привычных разъемов — сменные модули расширения с USB-A, USB-C и HDMI. Их можно переставлять с одной стороны на другую в зависимости от того, где нужен конкретный порт.

Сама Lenovo описывает концепцию фразой «носи компактно, используй эффективно». В сложенном виде это обычный тонкий ноутбук, но при необходимости он превращается в многодисплейную систему. Искусственный интеллект в названии пока скорее маркетинг — внутри стоит современный чип с поддержкой ИИ, но уникальных софтовых возможностей под эту модульность не заявлено. Тем не менее, судя по реакции прессы, концепт выглядит почти как готовый продукт. В Lenovo обещают доработать крепления и подставку, но сроков выхода на рынок не называют.

Все фото: Джозеф Мальдонадо - au.pcmag.com 

#lenovo #mwc 2026 #модульный ноутбук #thinkbook modular ai pc concept #съемный экран
Источник: au.pcmag.com
