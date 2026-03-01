Издание GizmoChina сообщает о новой разработке Honor для Magic V6. Речь идет о кремниево-углеродном аккумуляторе, который компания называет «лезвием» из-за его тонкости.

Honor решила заинтересовать публику подробностями о Magic V6. В свежем тизере компания сделала акцент на аккумуляторе. Речь идет о кремниево-углеродной батарее, которую решили сравнить с лезвием.

В видеоролике, который можно посмотреть в соцсети Х , снялся девятикратный рекордсмен Гиннесса Рик Смит-младший. Он жонглирует игральной картой, которая в итоге оказывается не картой, а корпусом батареи. Посыл простой: элемент питания тонкий, как лезвие, но при этом мощный.

С технической точки зрения здесь нет магии. Кремний-углеродные батареи уже используются в индустрии. Они позволяют либо уменьшить физический размер аккумулятора, либо нарастить емкость без утолщения корпуса. Плюс такие элементы быстрее заряжаются и лучше держат напряжение на морозе.

Для глобальной версии Magic V6 Honor подтвердила емкость 6600 мАч. Это серьезная заявка на фоне конкурентов, которые часто останавливаются на 4500–5000 мАч в угоду тонкому корпусу. Ходят слухи, что китайская версия получит еще более емкую батарею.

