Global_Chronicles
Суперкар Xiaomi засветился в Барселоне перед MWC
В Барселоне заметили прототип спорткара Xiaomi незадолго до старта MWC 2026.

За несколько дней до открытия Mobile World Congress 2026 в Барселоне очевидцы сфотографировали необычный автомобиль с логотипом Xiaomi. Машина сидит очень низко, имеет агрессивные обводы кузова и массивное заднее антикрыло из углеволокна. Судя по всему, компания привезла в Испанию не дорожную версию, а концепт, ориентированный на аэродинамические характеристики. 

На колпаках колес отчетливо видна надпись Xiaomi. Дизайн прототипа явно работает на снижение сопротивления воздуха — острые линии, прижатый к земле кузов и большой спойлер. Скорее всего, перед нами будущий участник программы Vision Gran Turismo.

Xiaomi уже подтверждала сотрудничество со студией Polyphony Digital, создателями гоночной серии Gran Turismo 7. Программа Vision Gran Turismo позволяет автопроизводителям проектировать машины без оглядки на дорожные правила и серийное производство. Это возможность продемонстрировать технологии и дизайн без ограничений.

Связь с игровой индустрией для Xiaomi не нова. Ранее компания анонсировала появление модели SU7 Ultra в той же игре. Основатель фирмы Лэй Цзюнь не раз говорил о важности сочетания технологий, дизайна и игровой культуры как части автомобильной стратегии.

Сама компания подогрела интерес коротким тизером в соцсетях, намекнув на сюрприз. MWC 2026 пройдет с 2 по 5 марта. Именно там Xiaomi собирается показать автомобиль широкой публике.

* фото и скриншот издания GizmoChina

#xiaomi #gizmochina #суперкар #концепт-кар #барселона #mwc 2026 #vision gt
Источник: gizmochina.com
