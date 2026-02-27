Издание WCCFTech сообщает, что компания MediaTek через дочернюю структуру Digimoc Holdings Limited приобрела 2,4% акций стартапа Ayar Labs за 90 миллионов долларов.

MediaTek, известная своими мобильными процессорами и участием в разработке TPU для Google, зашла в ту сферу, где уже давно работают NVIDIA, Intel и AMD.

Тайваньский производитель, один из ведущих производителей мобильных процессоров, инвестировала $90 млн в стартап Ayar Labs через дочернюю структуру Digimoc Holdings Limited. В результате сделки MediaTek получила 2,4 % доли в компании, которая специализируется на кремниевой фотонике. Технологии, которая заменяет медные дорожки между чипами на оптические каналы. Свет быстрее электричества и почти не греется. Это дает рост пропускной способности, снижение задержек и энергопотребления.

Ayar Labs разрабатывает оптические решения ввода‑вывода (I/O). Их решения могут заменить традиционные электрические интерфейсы. Для центров обработки данных, где сейчас бум ИИ, это критично. Но MediaTek важно не только это направление.

Компания уже проектирует модули ввода-вывода для Google TPUv7. А фотоника позволяет снизить энергопотребление на передаче данных до 80%. Для мобильных устройств это прямой путь к увеличению автономности.

Еще одно направление — ко-пакетированная оптика (CPO). Это когда оптические модули встраивают прямо в корпус процессора. TSMC уже развивает платформу COUPE для интеграции электроники и фотоники в одном чипе.

Хотим подчеркнуть, что нынешняя сумма инвестиций $90 млн за 2,4% акций – это скорее возможность получить доступ к технологии, которая через несколько лет может стать стандартом для чипов любого типа — от серверных до мобильных. Доступ к разработкам, которые пригодятся как в новых поколениях сотовой связи (6G), так и в устройствах для периферийного ИИ, где данные обрабатываются не в облаке, а прямо на смартфоне.